وزيرة الهجرة: إصدار قرار عام 2018 لإطلاق إجازات المصريين العاملين بالخارج .. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج إنه في عام ٢٠١٨ كان هناك الكثير من المناشدات والاستغاثات من المصريين العاملين في الخارج المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

واضافت "مكرم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائيه، أن هناك بعض المحافظين أجبروا بعض الموظفين الذين قاموا بعمل إجازة بدون مرتب والسفر للخارج إلي العودة لعملهم مرة أخرى وإلا سيتم فصلهم عن العمل.

وتابعت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم العمل على هذا الشأن حتي تم التوصل إلى إصدار قرار عام ٢٠١٨ بإطلاق إجازات المصريين العاملين بالخارج الذين هم تحت قانون الخدمة المدنية.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن هذا القرار كان إنفراجه كبيرة للمصريين العاملين بالخارج لأنهم استطاعوا استكمال أعمالهم بالخارج وفي نفس الوقت هم في إجازة بدون مرتب في العمل الحكومي المصري.

https://youtu.be/cQTTz5TZeIs