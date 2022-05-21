قصة لقاء سمير صبري بالأسير الإسرائيلي عساف ياجوري

سادت حالة من الحزن فى الوسط الفني خلال الساعات الماضية، بعد وفاة الفنان سمير صبري صباح أمس، الجمعة 20 مايو، بعد صراع مع المرض.

لقاء سمير صبري بالأسير الإسرائيلي عساف ياجوري

قبل عامين، تحدث الفنان سمير صبرى، عن ذكرياته مع حرب أكتوبر، ولقائه بالأسير الإسرائيلى "عساف ياجورى"، قائلا: "بعد انتصار أكتوبر تم تحديد موعد لى من خلال الجهات المعنية لعمل لقاء مع الأسير عساف ياجورى، وبالفعل ذهبت لعمل اللقاء، وتم تحديد الأسئلة، ولكن عندما رأيته كنت أشبه بالشخص المتشفى، وكانت ملامح وجهى تقول رأيتم الجيش المصرى الذى استهزأتم به فى النكسة كيف عبر فى ست ساعات فقط، وبالفعل قمنا بتسجيل الحوار فى مكان ما، وبعد التسجيل لسبب ما تقرر عدم عرض اللقاء، وهنا أحضرت الفنان سمير غانم وظهر خلال اللقاء من ظهره وكأنه الأسير وبدأنا نتحدث بالعبرى وكان ذلك بمساعدة زميلتنا إيناس جوهر، وفى السؤال الرابع لم نتمالك أنفسنا من الضحك وكشفت سمير غانم للجمهور" .

وأضاف صبري: “قمت بتسجيل حلقات رائعة للكاتب الكبير أنيس منصور قبل اندلاع حرب اكتوبر عام 1973”، منوها إلى أنه كان هناك تعتيم إعلامي على موعد بداية الحرب.

وأوضح أن القيادة السياسية المصرية حينها كانت دائما ما تنشر شائعات ببداية حرب التحرير، حتى يقوم المحتل الإسرائيلي بتعبئه جيشه والاستعداد للحرب، ولا تقوم الحرب بعد ذلك الموعد، كتمويه استراتيجي، حيث قاموا بالتعبئة العامة أكثر من 7 مرات.

ولفت إلى أنه في مساء يوم 6 أكتوبر ذهب بليغ حمدي وعبدالحليم حافظ والفرقة الماسية لإنتاج أغانٍ حماسية لمساعده الجنود على خط الجبهة.

وأشار إلى أن أغلب الأغاني والبرامج التي جرت إذاعتها في أعقاب حرب 1973 كانت بدون مقابل، حيث إن الجميع كان يطمح في العمل والوقوف بجوار مصر في أفضل أيامها بعد النصر، معقبا: "أفضل أيام حياتي مكانش في حالة سرقة واحدة او جريمة في مصر، حتى الحرامية شاركوا بأنهم ممدوش إيدهم".

وذكر أن أحد الأعمال التي قام بتصويرها خضعت لفترة تدريبات في مدرسة الصاعقة المصرية.

حياة سمير صبري

ولد سمير صبري في 27 ديسمبر عام 1936، وعمل في بداياته مذيعا في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء.

له العديد من الأفلام المصرية التي قام بتمثيلها منذ بداية مسيرته الفنية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.

مثّل عدداً من أفلامه مع الفنان عادل إمام كفيلم “البحث عن فضيحة” بطولة ميرفت أمين، ومن مسلسلاته “حضرة المتهم أبي” الذي تم إنتاجه عام 2006، وكذلك “قضية رأي عام” بطولة يسرا ولقاء الخميسي.

مشوار سمير صبري

استمرت مسيرة الفنان سمير صبرى الفنية لأكثر من 60 عامًا، شارك خلالها في حوالي 140 فيلمًا، منها: "من غير ميعاد، اللص والكلاب، زقاق المدق، المتمردة، الحسناء والطلبة، لعبة الحب والجواز، حكاية نص الليل، سؤال في الحب، بنت اسمها محمود، المذنبون، وبالوالدين إحسانا، لا يا من كنت حبيبي، عالم عيال عيال، جحيم تحت الماء 1 و 2، السلخانة، وآخر أفلامه "محمد حسين" في 2019"، وغيرها من الأفلام التي شارك في إنتاجها وإخراجها، بالإضافة إلى اتجاهه لمجال الغناء وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

وفاة سمير صبري

توفى صباح الجمعة 20 مايو، الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب.

ورقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعاني من مشكلة فى الصمام "الميترالي"، وأجرى وقتها قسطرة في القلب.

وكان آخر لقاء للفنان الكبير سمير صبري في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، والذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، كما شارك خلال الأعوام القليلة الماضية.

وكشف الفنان سمير صبري قبل رحيله أنه فقد جزءا كبيرا من أمواله بسبب مرضه طوال السنوات الماضية.

وقال سمير صبري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور” قبل رحيله بأسابيع، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقله إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة أثلج صدره وساهم في رفع حالته المعنوية.

عزاء سمير صبري

قررت أسرة الراحل سمير صبري إقامه عزاء النجم الراحل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين المقبل.

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن جنازة الفنان الراحل سمير صبري ستشيع اليوم، السبت، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد على أن يتم دفنه في مدينة الإسكندرية.