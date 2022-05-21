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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مشروع مستقبل مصر يعزز نجاح الدولة في مواجهة التحديات العالمية الطارئة

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح  السيسي، خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر الزراعي اليوم، مؤكدا أن المشروع يعزز من نجاح الدولة فى مواجهة للتحديات العالمية الطارئة التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.

وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مساحة مشروع مستقبل مصر الزراعي بالدلتا، والتي بلغت مليون و50 ألف فدان ، ستقلل نسبة العجز بنسبة كبيرة فى السوق المحلي، خاصة في ظل اعتماد مصر الكامل على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة في كل سلعة، فضلا عن ان المشروع سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها بحلول عام 2024.


وثمن النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التي تتخذها الدولة للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنها قطعت شوط كبير فى مواجهتها، مشيرا إلى موافقة الحكومة على اعتبار، التعدي على الآراض الزراعية جريمة مخلة بالشرف، وبعقوبة 5 سنوات حبس و10 ملايين جنية، إضافة إلى شطب اسم المهندس والمقاول من نقابة المهندسين واتحاد المقاولين.

وأوضح النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن موقع مشروع مستقبل مصر الزراعي المتميز بالدلتا، يوفر العديد من فرص العمل  للأيدي العاملة فيها، فضلا عن سهولة وتيسير نقل مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات والألات، إضافة إلى سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وموانئ التصدير.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تعدي على الأراضى الزراعية مجلس الشيوخ الأراضى الزراعية التعدي على الاراضي الزراعية

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