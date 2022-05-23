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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الوداد: الأهلي المرشح الأكبر للفوز بدوري أبطال أفريقيا

وليد الركراكي
وليد الركراكي

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، أن الأهلي هو المرشح الأكبر للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، رغم اقامة المباراة في المغرب.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الإثنين الموافق 30 مايو الجاري، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال الركراكي في تصريحات بعد مواجهة فريقه أمام أوليبميك خريبكة: " نهضة بركان وضعنا تحت الضغط بعد فوزه بالكونفدرالية، الأن أصبح من الضروري لأن نفوز بدوري الأبطال من أجل سوبر أفريقي مغربي تاريخي".

وأضاف:" الأهلي يمارس ضغوط علينا منذ ١٥ يوم، انظروا لما يفعلوه عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بعد ذلك اذا فازوا باللقب فهم عادوا به من كازابلانكا، واذا خسروا فالامر سيكون لانه خارج عن ايديهم ولعبوا في ملعبنا".

وتابع: "الألي هو المرشح الأكبر للتتويج، اذا ربحنا هنا سنكون سعداء لاننا لم نقم بصفقات، هم لديهم خبرات أكثر منا، وكذلك التاريخ يقف في صفهم، سنقاتل ٩٠ دقيقة او ١٢٠ وحتى لو وصلنا لركلات الترجيح".

وواصل: نشكر اتحاد الكرة المغربي، لأنه وافق على إقامة المعسكر في المعمورة وهذا سيجعلنا أكثر تركيزا".

وأتم :" زهير المترجي بدأ تدريبات الجري وسنقوم بكل ما لدينا حتى يستعيد لياقته قبل النهائي، لكن في النهاية أي لاعب سيشارك في النهائي سيكون في المستوى وهدفه الفوز في النهائي".

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