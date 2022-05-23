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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مجدي الهواري يؤدي مناسك العمرة.. صور

صدى البلد

نشر المخرج مجدي الهواري صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر مجدي الهواري في الصورة وهي يؤدي مناسك العمرة من أمام الكعبة الشريفة.

وكتب: اللهمَّ إني أسألُكَ من الخيرِ كله عاجِلُهُ وآجِلُه ما علِمتُ منهُ ومالم أعلم وأعوذُ بكَ من الشرِّ كله عاجِلُهُ وآجِلُه ما علِمتُ منهُ وما لم أعلم . وأسألُكَ الجنَّةَ وما قَرَّبَ إليها من قولٍ أو عمل وأعوذُ بِكَ من النارِ وما قَرَّبَ اليها من قولٍ او عمل . وأسالُكَ ممّا سألَكَ منْهُ عبدُكَ ونبيُّكَ محمدٌ صلى اللهَ عليهِ وسلم واعوذُ بِكَ مما استعاذَ منه عبدُكَ ونبيُّك محمدٌ صلى الله عليه وسلم وأسالُكَ أن تَجعَل كلَّ قضاءٍ قَضَيتَهُ لي خَيراً وأن تَجعَلَ عاقِبَتَهُ رُشْدا"

 

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