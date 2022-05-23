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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

سيناء والجمهورية الجديدة ..ندوة بجامعة العريش

مركز إعداد قيادات
مركز إعداد قيادات وشباب جامعة العريش

نظمت جامعة العريش،  شمال سيناء،   ندوة بعنوان " سيناء و الجمهورية الجديدة "  ، بحضور   السفير الدكتور محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق و الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي و البحث العلمي للأنشطة الطلابية ، و المستشار محمد منير رئيس محكمة شمال سيناء و لفيف من القيادات، وعلى هامش الندوة تم  افتتاح مركز إعداد قيادات شباب الجمهورية الجديدة بجامعة العريش والذي يُعد المركز الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية . 


خطة طموحة


بدأت الندوة بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ، تلاها قراءة القرآن الكريم ، ثم كلمة ألقاها الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة على ا الحضور قال فيها : أننا نلتقي اليوم في تلك البقعة الغالية من أرض الوطن ، و قد وضعت الدولة لشبه جزيرة سيناء خارطة التنمية و الاستثمار،  و هي خطة طموحة لتعمير و تنمية أرض الفيروز ، و يأتي ذلك ضمن تنفيذ عدد من المشروعات ، و قدم التحية لكل من ساهم في تحرير و إستعادة هذه الأرض المباركة ، و تحدث عن الجمهورية الجديده التي تسعى إلى تحويل التطلعات الكبرى للوطن و المواطن إلى واقع حي نعيشه كل يوم عبر المشروعات التي نشهدها كل يوم منها مشروع حياة كريمة  الذي يستهدف بناء الإنسان المصري و احداث تنمية شاملة ، تلك المشروع الذي تجوب به جامعة العريش قرى ومحافظات جمهورية مصر العربية و محافظة شمال سيناء ، حيث كانت جامعة العريش دائما سباقة في المشروعات التي تتخللها بناء الجمهورية الجديدة .

وأضاف ،  انه  تم إنشاء مركز إعداد شباب الجمهورية الجديد بمحافظة شمال سيناء،  و اعتماد اللائحة الخاصة به لدعم المجهود العظيم الذي يقوم به قطاع الأنشطة الطلابية بالمجلس الأعلى للجامعات بقيادة معالي الوزير ،.

وأضاف ان من أهم أهداف هذا المركز هو تنمية القطاع العام ، و التصدي للشائعات و مكافحة الفساد،  و تمكين المرأة و رعاية الموهوبين و المبتكرين في جميع المجالات و تقوم الجامعة حاليا بتعزيز جميع الأنشطة الخاصة بهذا المركز و الاستفادة منه لخدمة أبناء شمال سيناء الحبيبة . 

 

وأكد السفير الدكتور محمد العرابي ،أن الجمهورية الجديدة التي نحن على أعتابها  لم تكن بمحض الصدفة،  و لكنها كانت بتخطيط مسبق و إستراتيجية إستباقية التي وضعت مصر في مصاف الدول الراسخة ، و في نهاية حوارة طلب من الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة انتخاب مجموعة من الطلاب لقضاء يوم كامل في مدينة القاهرة يتخلله حضور محاضرات و ندوات تثقيفية و زيارة لوزارة الخارجية . 

 

مركز إعداد قيادات

وقدم الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي و البحث العلمي  للأنشطة الطلابية  التهنئة للدكتور حسن الدمرداش على افتتاح مركز إعداد قيادات شباب الجمهورية الجديدة بالجامعة و توجه بخالص الشكر و التقدير نيابة عن قطاع الأنشطة الطلابية  على هذه الخطوة و الإضافة الكبيرة للجامعات المصرية و لشباب مصر و أن هذه الخطوة كانت بمثابة إنطلاقة لخمس جامعات مصرية انتهجت نفس سلوك جامعة العريش و افتتحت مراكز لإعداد القادة . 

ثم تحدث بعد ذلك المستشار محمد منير رئيس محكمة شمال سيناء ، الذي أعرب عن سعادته بوجوده وسط هذه الضيوف الكريمة على أرض مصر المباركة  ، و أن المحكمة أدخلت في الفترة السابقة في مجال التحول الرقمي و أصبحت مميكنة لتواكب التطور الحادث في هذا الشأن.

تخللت الندوة عدد من الفقرات الشعبية لفرقة كورال الجامعة عن حب مصر و سيناء، و عرض افلام وثائقية لسيناء الحبيبة و الجامعة . 


وتم تكريم المتفوقين في الانشطة الطلابية و تنصيب اتحاد الطلاب بالجامعة . 
 

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ندوة سيناء الجمهورية الجديدة جامعه

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