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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات البرنامج الصيفى للطفل بمساجد شمال سيناء

البرنامج الصيفي بمساجد
البرنامج الصيفي بمساجد شمال سيناء

انطلقت فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال ب(9 ) مساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء،  والذى تقام بالمساجد  مجانا  بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع ( الأحد والثلاثاء والخميس ) عقب صلاة الظهر مباشرة ، وفقا لخطة وزارة الأوقاف لتنشيط البرنامج الصيفي،  تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف   ،واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء. 

القرآن الكريم

وقال الدكتور  الشيخ  ابراهيم جمعة مدير عام الأوقاف محافظ شمال سيناء،  أن فعاليات البرنامج الصيفى للأطفال بالمساجد تشتمل  على تدريس الآتى :حفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم بالتجويد حسب قدرات كل طفل.، و تفسير جزء (عم) من كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم ، و التوعية بموسوعة الدروس الأخلاقية ، و تعليم بعض الآداب العامة ، ودروس فى السيرة النبوية 
بالإضافة إلى إصدارات سلسلة رؤية للنشء،  وأعداد من مجلة الفردوس.

وقال   الدكتور الشيخ  ابراهيم جمعة   مدير عام الأوقاف ان البرنامج يستمر ودحتى نهاية العطلة الصيفية ، وذلك تحت إشراف امام المسجد .

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