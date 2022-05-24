سفير مصر بالمغرب يكشف موعد وصول الأهلي وطريقة شراء تذاكر المباراة|فيديو

كشف ياسر مصطفى سفير مصر في المغرب ، موعد وصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الدار البيضاء استعدادا لمواجهة الوداد في النهائي الأفريقي.

وقال ياسر مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي طلب التدريب ثلاث مرات على ملعب فرعي قبل المباراة ورابع تدريب سيكون على ملعب محمد الخامس وسيكون يوم الأحد قبل اللقاء بيوم.



وأضاف: "الأهلي سيصل إلى الدار البيضاء يوم الأربعاء الموافق 25 مايو، ويوم الثلاثاء سيكون هناك وفدا من الأهلي للإشراف على الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة".

وختم حديثه قائلا: "الجالية المصرية في المغرب ستأتي بأعداد مميزة هذا ما نتوقعه وحجز التذاكر بالنسبة لهم سيكون أونلاين".