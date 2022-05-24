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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد سوهاج يشهد إنهاء خصومة بين آل يعقوب بقرية أولاد بهيج

سوهاج
سوهاج

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج لحضور مراسم الصلح بين أبناء العمومة "آل يعقوب"، وذلك بقرية أولاد بهيج بمركز جرجا.

وذلك بحضور اللواء مصطفى محمد حكمدار مديرية أمن سوهاج، واللواء عصام جمال نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، والعميد على العماري رئيس مباحث مديرية أمن سوهاج، والنائب ياسر نصر عضو مجلس النواب، والنائب عبد الحكيم العش عضو مجلس الشيوخ، وعاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، والشيخ محمد زكي الأمين العام للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، والقس كاراس دولف ممثلا للكنيسة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وعمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

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وألقى السكرتير العام المساعد كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات، داعيًا إلى الوحدة ونبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة، متمنيا أن تصبح محافظة سوهاج خالية من الخصومات الثأرية.

تعود أحداث الخصومة إلى عام 2021م، حينما تسببت مشاجرة بين أبناء العمومة من آل يعقوب في وفاة أحد أفراد العائلة، وقد تمت مراسم الصلح اليوم بين أبناء العمومة بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، بنظام القودة "الكفن"، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.

 

سوهاج خصومة انهاء خصومة الصلح مراسم آل يعقوب أولاد بهيج جرجا

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