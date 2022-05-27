حدث ليلًا .. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة.. استعدادات صينية لغزو تايوان .. قرار من النيابة للمتهم بالتعدي على سالي عبد السلام

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" الفصل الدراسي الثاني "الدور الأول " للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%.

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب



أعلنت صفحة محلات أولاد رجب الرسمية على فيسبوك، وفاةَ الحاج مصطفى رجب رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة أولاد رجب، والذى وافته المنية منذ قليل بمستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة.

صور أقمار صناعية تظهر استعدادات صينية لغزو تايوان .. شاهد

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن صورٍ لأقمار صناعية من صحراء في شمال غرب الصين عن هدف صاروخي وهمي على شكل طائرة يديره الجيش الياباني ويمكن استخدامه في حال مهاجمة الصين لتايوان.

إخلاء سبيل شخص في تهمة التعدي على الإعلامية سالي عبدالسلام

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل شخص متهم بالتعدي على الإعلامية سالي عبد السلام، داخل إحدى محطات الوقود في التجمع الخامس