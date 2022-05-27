عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صور أقمار صناعية تظهر استعدادات صينية لغزو تايوان .. شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن صورٍ لأقمار صناعية من صحراء في شمال غرب الصين عن هدف صاروخي وهمي على شكل طائرة يديره الجيش الياباني ويمكن استخدامه في حال مهاجمة الصين لتايوان.

ونقلت المجلة عن باحثين قولهم إن نموذج هيكل الطائرة الذي يستخدمه الجيش الصيني يعتبر هدفًا تم تصميمه على غرار طائرة بوينج E-767، وهي طائرة تعمل بنظام الإنذار والتحكم الجوي (أواكس) التي تديرها قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية (JASDF)، وفقًا لتقرير صدر في 20 مايو من قبل مؤشر نيكاي آسيا.

Satellite Imagery Shows China's Japanese Missile Target

وتُظهر صورة القمر الصناعي التي تم التقاطها في 13 مايو في مقاطعة رووكيانج في شينجيانج هدفًا وهميًا بمحركين ورادار كبير على شكل قرص على جسم الطائرة متوقف على مدرج. يبدو أنها محاطة بعدد من الطائرات المقاتلة الأصغر.

وورد في تقرير مؤشر نيكاي آسيا أن توماس شوجارت محلل شؤون الدفاع والباحث المساعد في مركز الأمن الأمريكي الجديد حدد تصميم الطائرة بأنها من طراز بوينج "إي-767″؛ 4 منها يتم تشغيلها بواسطة قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية خارج قاعدة هاماماتسو الجوية.

Satellite Imagery Shows China's Japanese Missile Target

وحسب تقرير "نيوزويك" فإن طائرات أواكس تلعب دورا مهما في مراقبة العمليات القتالية، وتقوم بالاستطلاع للكشف عن طائرات العدو والصواريخ التي قد تكون بعيدة عن متناول محطات الرادار الأرضية. أما طائرة بوينج "إي-767" فيمكنها مواصلة تغطيتها على ارتفاعات عالية لنحو 5600 ميل.

بلينكن: أمريكا تحمي مصالحها وتتصدى لمحاولات الصين لزعزعة السوق العالمي

كاميرات المراقبة تفضح شابا أتلف 4 سيارات فارهة في الصين

ووفقا لمؤشر نيكاي آسيا، فقد استطاع الباحث في مشروع المعلومات النووية باتحاد العلماء الأميركيين مات كوردا تحديد الموقع عبر الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابس" الأميركية للأقمار الصناعية، التي تقول المجلة إنها زودتها بتلك الصور لتضمينها في تقريرها هذا.

وكان كوردا ضمن فريقين من المحللين اكتشفوا المئات من مستودعات الصواريخ التي يتم بناؤها في مواقع منفصلة في شينجيانج ومقاطعة جانسو في صيف 2021، أيضا بمساعدة صور "بلانيت بلاس".

بوينج الصين الطائرات اقمار صناعية تايوان الجيش الصيني القمر الصناعى مقاطعة جانسو قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية غزو تايوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

صور أقمار صناعية تظهر استعدادات صينية لغزو تايوان .. شاهد

موضوعات متعلقة

بلينكن: أمريكا تحمي مصالحها وتتصدى لمحاولات الصين لزعزعة السوق العالمي

الصين تعترف: تدريباتنا العسكرية تحذير لأمريكا.. وواشنطن: تايوان خط أحمر

ترشيحاتنا

زيلينسكي ينتقد انقسامات الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

بعد فوزها بالبوكر 2022| الكاتبة جيتانجالي شري: ثقافة الهند بحاجة إلى اكتشاف

أجمل دعاء للميت ليلة الجمعة.. يشفع له الرسول ويسقيه من يده الشريفة

الصين تخطط لتدمير أقمار ستارلينك التابعة للملياردير إيلون ماسك لأنه يمثل تهديدا

صور أقمار صناعية تظهر استعدادات صينية لغزو تايوان .. شاهد

المعد البدني لـ طارق حامد : إصابته غير مقلقة وسيعود قريبا بشكل طبيعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

فيديو

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طلقة خرطوش تقتل شابا أثناء حفل خطوبته.. ما القصة .. فيديو جراف

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ