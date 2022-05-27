صور أقمار صناعية تظهر استعدادات صينية لغزو تايوان .. شاهد

كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن صورٍ لأقمار صناعية من صحراء في شمال غرب الصين عن هدف صاروخي وهمي على شكل طائرة يديره الجيش الياباني ويمكن استخدامه في حال مهاجمة الصين لتايوان.

ونقلت المجلة عن باحثين قولهم إن نموذج هيكل الطائرة الذي يستخدمه الجيش الصيني يعتبر هدفًا تم تصميمه على غرار طائرة بوينج E-767، وهي طائرة تعمل بنظام الإنذار والتحكم الجوي (أواكس) التي تديرها قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية (JASDF)، وفقًا لتقرير صدر في 20 مايو من قبل مؤشر نيكاي آسيا.

وتُظهر صورة القمر الصناعي التي تم التقاطها في 13 مايو في مقاطعة رووكيانج في شينجيانج هدفًا وهميًا بمحركين ورادار كبير على شكل قرص على جسم الطائرة متوقف على مدرج. يبدو أنها محاطة بعدد من الطائرات المقاتلة الأصغر.

وورد في تقرير مؤشر نيكاي آسيا أن توماس شوجارت محلل شؤون الدفاع والباحث المساعد في مركز الأمن الأمريكي الجديد حدد تصميم الطائرة بأنها من طراز بوينج "إي-767″؛ 4 منها يتم تشغيلها بواسطة قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية خارج قاعدة هاماماتسو الجوية.

وحسب تقرير "نيوزويك" فإن طائرات أواكس تلعب دورا مهما في مراقبة العمليات القتالية، وتقوم بالاستطلاع للكشف عن طائرات العدو والصواريخ التي قد تكون بعيدة عن متناول محطات الرادار الأرضية. أما طائرة بوينج "إي-767" فيمكنها مواصلة تغطيتها على ارتفاعات عالية لنحو 5600 ميل.

ووفقا لمؤشر نيكاي آسيا، فقد استطاع الباحث في مشروع المعلومات النووية باتحاد العلماء الأميركيين مات كوردا تحديد الموقع عبر الصور التي التقطتها شركة "بلانيت لابس" الأميركية للأقمار الصناعية، التي تقول المجلة إنها زودتها بتلك الصور لتضمينها في تقريرها هذا.

وكان كوردا ضمن فريقين من المحللين اكتشفوا المئات من مستودعات الصواريخ التي يتم بناؤها في مواقع منفصلة في شينجيانج ومقاطعة جانسو في صيف 2021، أيضا بمساعدة صور "بلانيت بلاس".