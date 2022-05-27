وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

أعلنت صفحة محلات أولاد رجب الرسمية على فيسبوك، وفاةَ الحاج مصطفى رجب رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة أولاد رجب، والذى وافته المنية منذ قليل بمستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة.

وأوضحت أن الجنازة ستُشيع اليوم بعد صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة، والدفنة ستكون بمقابر جمعية أحمد عرابي، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد ومكان العزاء في وقت لاحق.

ونشرت الصفحة "ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له الحاج مصطفى رجب رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة أولاد رجب، والذى وافته المنية منذ قليل بمستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5301148693276968&id=202546099803945