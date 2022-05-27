نقيب الإعلاميين يحكم مشروعات التخرج لقسم الإذاعة بجامعة عين شمس

شارك الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ في تحكيم مشروعات التخرج بقسم الإعلام، وذلك بدعوة من الدكتورة دينا فاروق ابو زيد رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس وبحضور الإعلامية الكبيرة سلمى الشماع والكاتبة الصحفية فاطمة شعراوي و الدكتورة هبة شاهين.



وأشاد نقيب الإعلاميين بمشروعات الطلاب إذاعة وتليفزيون وقال إنهم قدموا منتج احترافي ممتاز يبشر بتفوقهم في سوق العمل، مؤكدا أن نقابة الإعلاميين مستمرة في دعم ومساندة خريجي كليات وأقسام الإعلام في الجامعات المصرية والمساهمة في تسليحهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات الوسائل الإعلامية المختلفة وبما يتناسب مع ريادة مصر في المجال الإعلامي.



وأضاف سعدة : أن الإعلام الفاعل هو الأقوى تأثيرا والأوسع انتشار وكل هذا يتطلب منكم صدق الرسالة وتناول إبداعي وأفكار خلاقة في ظل التنافسية الشرسة التي يشهدها سوق الإعلام في هذا التوقيت

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