يقظة الخدمات الأمنية وشهامة مواطن تنقذ حياة سيدة وزوجها قفزا في النيل

تمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال سيدة وزوجها قفزا في نهر النيل هربا من مشاكلهما العائلية فيما حاول مواطن انقاذها ليسقطوا جميعا في النيل، إلا أن يقظة الخدمات الأمنية انقذتهم.



بداية اكتشاف الواقعة عندما تلاحظ للخدمات الأمنية المعينة بكوبرى الملك الصالح دائرة قسم شرطة مصر القديمة قيام فتاة بالقفز من أعلى الكوبرى ووقفز زوجها خلفها في محاولة لإنقاذها.

كما قام شخص تصادف تواجده بالقفز خلفهما في محاولة منه لإنقاذ سالفي الذكر.

علي الفور تم إخطار قوات الانقاذ بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية وتمكنوا من انتشالهم وإنقاذهم جميعًا .

وتبين أن الواقعة تخلص في حدوث خلافات عائلية بين ربة منزل وزوجها (مقيمين بمصر القديمة) على أثر ذلك حاولت والدة الزوجة إثنائها والتوسط فيما بينهما فقامت الأولى بمغافلتهم والقفز من أعلى الكوبري محاولة الانتحار.

وقدم أهليه الفتاة الشكر لأجهزة الأمن لجهودهم في إنقاذ الجميع .