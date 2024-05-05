تخفيض كبير خلال أيام.. هدية من الزراعة بشأن أضاحي العيد في هذه المنافذ

يبحث الكثيرون عن أماكن بيع أضاحي العيد بأسعار مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. وتتيح وزارة الزراعة في محافظات الجمهورية فرصة لتوفير الأضاحي بتخفيضات تصل إلى 30% من خلال منافذها.

أضاحي العيد

أضاحي العيد

يمكن للمواطنين الحجز من خلال منافذ وزارة الزراعة تمهيدًا لعيد الأضحى، حيث توفر الوزارة في جميع منافذها الثابتة والمتحركة جميع مستلزمات عيد الأضحى.

وتطرح وزارة الزراعة سنويا الأضاحي الحية وتقوم ببيعها للمواطنين الذين قاموا بحجز الأضاحي مسبقًا، ومن المقرر أن يفتح باب الحجز رسميًا خلال الأيام المقبلة. وفيما يلي قائمة بمنافذ وزارة الزراعة التي يمكن من خلالها حجز الأضاحي:

أولا منافذ وزارة الزراعة لحجز أضاحي العيد 2024 في القاهرة والجيزة

منفذ الدقي: شارع 1 نادي الصيد.

منفذ شباب الخريجين بالدقي: شارع 1 نادي الصيد.

منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة.

وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

شبرا: منفذ جهاز التعبئة والإحصاء

منفذ ميدان لاظوغلي، ومنفذ وزارة العدل بالقاهرة.

منفذ سوق العبور.

الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر «سوق الجملة بأكتوبر».

منفذ المعادي «كورنيش النيل أمام مستشفى السلام».

منفذ القاهرة «مايو 15».

القناطر منفذ محافظة القليوبية.

منفذ ابني بيتك المنطقة الثانية.

منفذ ابني بيتك المنطقة الرابع عشر.

منفذ سوق ابن بيتك، بأكتوبر.

سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

أوسيم شارع أبوقرن مركز أوسيم.

ثانيا: منافذ وزارة الزراعة لحجز وبيع الأضاحي في المحافظات

منافذ جزيرة الشعير بمحافظة القليوبية

مزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية.

منافذ مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

مزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية.

مشتل قها بمحافظة القليوبية.

منافذ مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة.

منافذ مزرعة طامية بالفيوم.

منافذ مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

منافذ محطات البحوث بمحافظة الإسماعيلية.

منفذ العامرية، المتراث، الجمرك، بمحافظة الإسكندرية.

منفذ سخا مزرعة سخا بمحافظة كفر الشيخ.

منفذ أبورديس أبوزنيمة سانت كاترين.

يحرص الكثير من المواطنين في عيد الأضحى المبارك على شراء أضحية العيد لتنفيذ سنة الله، حيث أمرنا أن تكون الأضحية سليمة، ولذلك لا بد أن يتأكد كل شخص مُقبل على شراء الأضحية من أنها سليمة وليس بها أي عيوب.

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن "الأضحية تعد من الأنعام "الأبل، والغنم، والبقر"، والضأن 6 أشهر والماعز سنة، ولكل منهم عمر معين فيشترط في الإبل أن تبلغ خمس سنوات والبقر عامين".

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يشترط أن تكون الأضحية خالية من العيوب فتكون سليمة ليست عرجاء أو عوراء أو مريضة أو هزيلة، موضحًا أن "الخروف الذي أتم 6 شهور تكون أسنانه عريضة ويمتلك 4 أسنان متماثلة في الفك السفلي، وتكون العين لامعة وليس بها دموع ولا إفرازات".

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه "يجب أن تكون قرون الخروف المقرن سليمة وليست مكسورة وأذنه غير مقطوعة وليس به أي إفرازات من أنفه".

وتابع: "يجب أن يكون خاليا من الأمراض الجلدية والبثور، ولا توجد به فضلات عالقة نتيجة إسهال أو مشاكل صحية، وأن يكون الخروف نشيطا غير كسول. وأما الماشية فيستحسن أن يزن العجل نحو 350 كجم على الأقل".