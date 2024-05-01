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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب.. هجوم برلماني على الحكومة بسبب أضاحي العيد

ارشيفي
ارشيفي

انتقدت البرلمانية المغربية نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية دعم الحكومة المغربية  للمستوردين الكبار ولذي بلغت قيمته بـ200 مليار سنتيم. 

وقالت البرلمانية المغربية : الحكومة لاتسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من  الأغنام خلال عيد الأضحى، فإنه للسنة الثانية ستعمد الحكومة إلى استيراد الأضاحي في ظلّ غياب تثمين القطيع الوطني ودعم الإنتاج المحلي”.


واضافت البرلمانية " لا أثر لهذه الأغنام المستوردة في الأسواق الوطنية، حيث قامت باستقراء على مستوى بعض الجهات غير أنها لم تجد شيئا مما يدلّ على أن الدعم المقدر بـ200 مليار سنتيم ذهب للمستوردين، الكبار بدلا أن يذهب هذا الدعم للمربي والمواطن الذي أصبح يعي أن هذا الدعم لا يعنيه لأنه لا يجد الأثمنة التي سمع عنها في الإعلام ومن عند الحكومة.


ودعت كذلك الحكومة إلى إقرار آلية للمراقبة والتتبع حتى يلامس المواطن البسيط الدعم الذي قدم للمستوردين، لأن هذا الدعم أكبر خاسر فيه هي الدولة والمواطن، وخاصة وأن المواطن يعيش على وقع الغلاء وخاصة المحروقات التي أثر ارتفاعها بشكل كبير على المواد الاستهلاكية الأساسية.
 

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