جلسة تصوير رسمية لجهاز ولاعبي الأهلي في المغرب

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والجهاز الفني لجلسة تصوير رسمية تابعه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي في المغرب ٢٨ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وبيرسي تاو ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا.

وكان وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد تواجد صباح اليوم بمقر إقامة بعثة الاهلي في المغرب لعقد محاضرة تنسيقية والتقاط الصور الرسمية للاعبين والجهاز الفني.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، حيث يسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.