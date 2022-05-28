المركز القومي للبحوث يعلن عن حاجته لعدد من الوظائف |تفاصيل كاملة

أعلن المركز القومي للبحوث التابع لـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن حاجته لعدد من الوظائف (ندب) والتي جاءت كالتالي:

مهندس معمارى ثالث (ندب)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:المركز القومي للبحوث

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفة بإدارة القوى المشروعات والتخطيط وإعداد المواصفات التابعة للادارة العامة للشئون الهندسية إحدى التقسيمات التابعة لنائب رئيس المركز للشئون الفنية .

تختص الوظيفة بالاشتراك فى إعداد الرسومات والتصميمات بمشروعات المركز الانشائية .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:مؤهل هندسى عالى مناسب .

المهارات الفنية:توفير الخبرة والمعرفة المتخصصة فى مجال العمل .

اجتياز البرامج التدربية التى يتيحها المركز

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:بكالورويس هندسة ( معمارى ) .

المستندات المطلوبة:1. صورة بطاقة الرقم القومى سارية

2. موافقة جهة العمل الاصلية على الندب

3. خطاب موجه للمركز يفيد بأن المتقدم خاضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ومن ضمن العاملين الـمعينين على باب اول اجور ووظائف دائمة بموازنة الدولة " وليس على حساب صناديق خاصة او تمويل ذاتى "

4. صحيفة الجزاءات موضحا به بيان بالجزاءات التأديبية الموقعه على المتقدم فى حالة وجودها ، وما صدر ضده من احكام قضائية .

5. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به " الاسم ، تاريخ التعيين الفعلى والفرضى ، المجموعة النوعية )

6. يتم تقديم الطلبات للموارد البشرية تبدأ من يوم الاحد الموافق 27/02/2022 ولمدة ثلاثة اسابيع مع كتابة الموبيل الشخصى للمتقدم .

7. بعد دراسة الطلبات المقدمة سوف يتم إخطار المستوفين للشروط هاتفيا بالموعد المحدد للمقابلة الشخصية .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/05/23

نهاية الإعلان:2022/06/23

العدد المطلوب:5

بيانات الإتصال:تقدم الطلبات بإسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المركز القومى للبحوث شارع التحرير الدقى مصحوبة بكافة المستندات

مهندس ميكانيكا ثالث (ندب)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:المركز القومي للبحوث

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفة بإدارة القوى الميكانيكية التابعة للادارة العامة للشئون الهندسية إحدى التقسيمات التابعة لنائب رئيس المركز للشئون الفنية .

تختص الوظيفة بتشغيل وصيانة الاجهزة والالات الخاصة بالقوى الميكانيكية .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:مؤهل هندسى عالى مناسب

المهارات الفنية:توفير الخبرة والمعرفة المتخصصة فى مجال العمل .

اجتياز البرامج التدربية التى يتيحها المركز

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:بكالورويس هندسة ( ميكانيكا )

المستندات المطلوبة:1. صورة بطاقة الرقم القومى سارية

2. موافقة جهة العمل الاصلية على الندب

3. خطاب موجه للمركز يفيد بأن المتقدم خاضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ومن ضمن العاملين الـمعينين على باب اول اجور ووظائف دائمة بموازنة الدولة " وليس على حساب صناديق خاصة او تمويل ذاتى "

4. صحيفة الجزاءات موضحا به بيان بالجزاءات التأديبية الموقعه على المتقدم فى حالة وجودها ، وما صدر ضده من احكام قضائية .

5. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به " الاسم ، تاريخ التعيين الفعلى والفرضى ، المجموعة النوعية )

6. يتم تقديم الطلبات للموارد البشرية تبدأ من يوم الأثنين الموافق 2022/5/23 حتى 2022/6/23 مع كتابة الموبيل الشخصى للمتقدم .

7. بعد دراسة الطلبات المقدمة سوف يتم إخطار المستوفين للشروط هاتفيا بالموعد المحدد للمقابلة الشخصية .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/05/23

نهاية الإعلان:2022/06/23

العدد المطلوب:5

بيانات الإتصال:تقدم الطلبات بإسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المركز القومى للبحوث شارع التحرير الدقى مصحوبة بكافة المستندات

مهندس كهرباء ثالث (ندب)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:المركز القومي للبحوث

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفة بإدارة الورش والمبانى التابعة للادارة العامة للشئون الهندسية إحدى التقسيمات التابعة لنائب رئيس المركز للشئون الفنية .

تختص الوظيفة بالاشتراك فى فحص وتشغيل وصيانة الاجهزة الكهربائية ومحطات الانارة والانشاءات .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:مؤهل هندسى عالى مناسب

المهارات الفنية:توفير الخبرة والمعرفة المتخصصة فى مجال العمل .

اجتياز البرامج التدربية التى يتيحها المركز

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:بكالورويس هندسة ( قوى كهربائية )

المستندات المطلوبة:1. صورة بطاقة الرقم القومى سارية

2. موافقة جهة العمل الاصلية على الندب

3. خطاب موجه للمركز يفيد بأن المتقدم خاضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ومن ضمن العاملين الـمعينين على باب اول اجور ووظائف دائمة بموازنة الدولة " وليس على حساب صناديق خاصة او تمويل ذاتى "

4. صحيفة الجزاءات موضحا به بيان بالجزاءات التأديبية الموقعه على المتقدم فى حالة وجودها ، وما صدر ضده من احكام قضائية .

5. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به " الاسم ، تاريخ التعيين الفعلى والفرضى ، المجموعة النوعية )

6. يتم تقديم الطلبات للموارد البشرية تبدأ من يوم الأثنين الموافق 2022/5/23 حتى 2022/6/23 مع كتابة الموبيل الشخصى للمتقدم .

7. بعد دراسة الطلبات المقدمة سوف يتم إخطار المستوفين للشروط هاتفيا بالموعد المحدد للمقابلة الشخصية .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/05/23

نهاية الإعلان:2022/06/23

العدد المطلوب:5

بيانات الإتصال:تقدم الطلبات بإسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المركز القومى للبحوث شارع التحرير الدقى مصحوبة بكافة المستندات

مهندس اتصالات ثالث (ندب)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:المركز القومي للبحوث

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفة بإدارة الاتصالات والالكترونيات التابعة للإدارة العامة للشئون الهندسية إحدى التقسيمات التابعة لنائب رئيس المركز للشئون الفنية .

تختص الوظيفة بالاشتراك فى فحص وتشغيل وصيانة الاجهزة الالكترونية

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:مؤهل هندسى عالى مناسب

المهارات الفنية:توفير الخبرة والمعرفة المتخصصة فى مجال العمل .

اجتياز البرامج التدربية التى يتيحها المركز

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:بكالورويس هندسة ( اتصالات ).

المستندات المطلوبة:1. صورة بطاقة الرقم القومى سارية

2. موافقة جهة العمل الاصلية على الندب

3. خطاب موجه للمركز يفيد بأن المتقدم خاضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ومن ضمن العاملين الـمعينين على باب اول اجور ووظائف دائمة بموازنة الدولة " وليس على حساب صناديق خاصة او تمويل ذاتى "

4. صحيفة الجزاءات موضحا به بيان بالجزاءات التأديبية الموقعه على المتقدم فى حالة وجودها ، وما صدر ضده من احكام قضائية .

5. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به " الاسم ، تاريخ التعيين الفعلى والفرضى ، المجموعة النوعية )

6. يتم تقديم الطلبات للموارد البشرية تبدأ من يوم الأثنين الموافق 2022/5/23 حتى 2022/6/23 مع كتابة الموبيل الشخصى للمتقدم .

7. بعد دراسة الطلبات المقدمة سوف يتم إخطار المستوفين للشروط هاتفيا بالموعد المحدد للمقابلة الشخصية .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/05/2

نهاية الإعلان:2022/06/23

العدد المطلوب:5

بيانات الإتصال:تقدم الطلبات بإسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المركز القومى للبحوث شارع التحرير الدقى مصحوبة بكافة المستندات

مهندس مدنى ثالث ( ندب )

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:المركز القومي للبحوث

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفةبإدار المشروعات والتخطيط وإعداد المواصفات التابعة للادارة العامة للشئون الهندسية إحدى التقسيمات التابعة لنائب رئيس المركز للشئون الفنية .

تختص الوظيفة بالمساعدة فى وضع المواصفات والرسومات الهندسية للاعمال الانشائية والتصميم والتخطيط للانشاءات الحديثة

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:مؤهل هندسى عالى مناسب

المهارات الفنية:توفير الخبرة والمعرفة المتخصصة فى مجال العمل .

اجتياز البرامج التدربية التى يتيحها المركز .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:بكالورويس هندسة ( مدنى ) .

المستندات المطلوبة:1. صورة بطاقة الرقم القومى سارية

2. موافقة جهة العمل الاصلية على الندب

3. خطاب موجه للمركز يفيد بأن المتقدم خاضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ومن ضمن العاملين الـمعينين على باب اول اجور ووظائف دائمة بموازنة الدولة " وليس على حساب صناديق خاصة او تمويل ذاتى "

4. صحيفة الجزاءات موضحا به بيان بالجزاءات التأديبية الموقعه على المتقدم فى حالة وجودها ، وما صدر ضده من احكام قضائية .

5. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به " الاسم ، تاريخ التعيين الفعلى والفرضى ، المجموعة النوعية )

6. يتم تقديم الطلبات للموارد البشرية تبدأ من يوم الأثنين الموافق 2022/5/23 حتى 2022/6/23 مع كتابة الموبيل الشخصى للمتقدم .

7. بعد دراسة الطلبات المقدمة سوف يتم إخطار المستوفين للشروط هاتفيا بالموعد المحدد للمقابلة الشخصية .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/05/23

نهاية الإعلان:2022/06/23

العدد المطلوب:5

بيانات الإتصال:تقدم الطلبات بإسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المركز القومى للبحوث شارع التحرير الدقى مصحوبة بكافة المستندات

محام ثالث (ندب)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:المركز القومي للبحوث

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفة بإحدى تقسيمات الادارة العامة للشئون القانونية التابعة لرئيس المركز

تختص الوظيفة بإجراء التحقيقات وإعداد الرأى القانونى وفحص التظلمات الشكوى وإعداد العقود والمرافعة أمام المحاكم

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:ليسانس حقوق .

القيد الجزئى بنقابة المحامين مع القيد امام المحاكم الابتدائية إعمالا لاحكام القانون 47 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986 .

المهارات الفنية:توفير الخبرة والمعرفة المتخصصة فى مجال العمل .

اجتياز البرامج التدربية التى يتيحها المركز .

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:ليسانس حقوق

المستندات المطلوبة:1. صورة بطاقة الرقم القومى سارية

2. موافقة جهة العمل الاصلية على الندب

3. خطاب موجه للمركز يفيد بأن المتقدم خاضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ومن ضمن العاملين الـمعينين على باب اول اجور ووظائف دائمة بموازنة الدولة " وليس على حساب صناديق خاصة او تمويل ذاتى "

4. صحيفة الجزاءات موضحا به بيان بالجزاءات التأديبية الموقعه على المتقدم فى حالة وجودها ، وما صدر ضده من احكام قضائية .

5. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به " الاسم ، تاريخ التعيين الفعلى والفرضى ، المجموعة النوعية )

6. يتم تقديم الطلبات للموارد البشرية تبدأ من يوم الأثنين الموافق 2022/5/23 حتى 2022/6/23 مع كتابة الموبيل الشخصى للمتقدم .

7. بعد دراسة الطلبات المقدمة سوف يتم إخطار المستوفين للشروط هاتفيا بالموعد المحدد للمقابلة الشخصية .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/05/23

نهاية الإعلان:2022/06/23

العدد المطلوب:5

بيانات الإتصال:تقدم الطلبات بإسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المركز القومى للبحوث شارع التحرير الدقى مصحوبة بكافة المستندات

اخصائى شئون مالية ثانى (ندب)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:المركز القومي للبحوث

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفة بإحدى تقسيمات الإدارة العامة للشئون المالية

تختص الوظيفة بأعمال المراجعة المالية والستندية طبقا للوائح والقوانين المعمول بها ويقيد فى الدفاتر والسجلات المالية .

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:مؤهل عالى مناسب

المهارات الفنية:توفير الخبرة والمعرفة المتخصصة فى مجال العمل .

اجتياز البرامج التدربية التى يتيحها المركز

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:مؤهل عالى مناسب

المستندات المطلوبة:1. صورة بطاقة الرقم القومى سارية

2. موافقة جهة العمل الاصلية على الندب

3. خطاب موجه للمركز يفيد بأن المتقدم خاضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ومن ضمن العاملين الـمعينين على باب اول اجور ووظائف دائمة بموازنة الدولة " وليس على حساب صناديق خاصة او تمويل ذاتى "

4. صحيفة الجزاءات موضحا به بيان بالجزاءات التأديبية الموقعه على المتقدم فى حالة وجودها ، وما صدر ضده من احكام قضائية .

5. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به " الاسم ، تاريخ التعيين الفعلى والفرضى ، المجموعة النوعية )

6. يتم تقديم الطلبات للموارد البشرية تبدأ من يوم الأثنين الموافق 2022/5/23 حتى 2022/6/23 مع كتابة الموبيل الشخصى للمتقدم .

7. بعد دراسة الطلبات المقدمة سوف يتم إخطار المستوفين للشروط هاتفيا بالموعد المحدد للمقابلة الشخصية .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/05/23

نهاية الإعلان:2022/06/23

العدد المطلوب:5

بيانات الإتصال:تقدم الطلبات بإسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المركز القومى للبحوث شارع التحرير الدقى مصحوبة بكافة المستندات

اخصائى شئون إدارية ثالث (ندب)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:المركز القومي للبحوث

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفة بإحدى تقسيمات الادارة العامة للشئون الادارية

تختص الوظيفة بالقيام بالمراجعة كافة الاعمال المتعلقة بشئون العاملين التامين والمعاشات

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:مؤهل عالى مناسب

سنوات الخبرة:توفير الخبرة والمعرفة المتخصصة فى مجال العمل

شروط المتقدمين

المستندات المطلوبة:1. صورة بطاقة الرقم القومى سارية

2. موافقة جهة العمل الاصلية على الندب

3. خطاب موجه للمركز يفيد بأن المتقدم خاضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ومن ضمن العاملين الـمعينين على باب اول اجور ووظائف دائمة بموازنة الدولة " وليس على حساب صناديق خاصة او تمويل ذاتى "

4. صحيفة الجزاءات موضحا به بيان بالجزاءات التأديبية الموقعه على المتقدم فى حالة وجودها ، وما صدر ضده من احكام قضائية .

5. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به " الاسم ، تاريخ التعيين الفعلى والفرضى ، المجموعة النوعية )

6. يتم تقديم الطلبات للموارد البشرية تبدأ من يوم الأثنين الموافق 2022/5/23 حتى 2022/6/23 مع كتابة الموبيل الشخصى للمتقدم .

7. بعد دراسة الطلبات المقدمة سوف يتم إخطار المستوفين للشروط هاتفيا بالموعد المحدد للمقابلة الشخصية .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/05/23

نهاية الإعلان:2022/06/23

العدد المطلوب:5

بيانات الإتصال:تقدم الطلبات بإسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المركز القومى للبحوث شارع التحرير – الدقى مصحوبة بكافة المستندات

اخصائى شئون إدارية ثالث (ندب)

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:المركز القومي للبحوث

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

الجهه التابع لها:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وصف الوظيفة:تقع هذه الوظيفة بإحدى تقسيمات الادارة العامة للشئون الادارية

تختص الوظيفة بالقيام بالمراجعة كافة الاعمال المتعلقة بشئون العاملين التامين والمعاشات

المهارات المطلوبة

المهارات الأساسية:مؤهل عالى مناسب

سنوات الخبرة:توفير الخبرة والمعرفة المتخصصة فى مجال العمل

شروط المتقدمين

المستندات المطلوبة:1. صورة بطاقة الرقم القومى سارية

2. موافقة جهة العمل الاصلية على الندب

3. خطاب موجه للمركز يفيد بأن المتقدم خاضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ومن ضمن العاملين الـمعينين على باب اول اجور ووظائف دائمة بموازنة الدولة " وليس على حساب صناديق خاصة او تمويل ذاتى "

4. صحيفة الجزاءات موضحا به بيان بالجزاءات التأديبية الموقعه على المتقدم فى حالة وجودها ، وما صدر ضده من احكام قضائية .

5. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم بخاتم شعار الجمهورية موضحا به " الاسم ، تاريخ التعيين الفعلى والفرضى ، المجموعة النوعية )

6. يتم تقديم الطلبات للموارد البشرية تبدأ من يوم الأثنين الموافق 2022/5/23 حتى 2022/6/23 مع كتابة الموبيل الشخصى للمتقدم .

7. بعد دراسة الطلبات المقدمة سوف يتم إخطار المستوفين للشروط هاتفيا بالموعد المحدد للمقابلة الشخصية .

جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/05/23

نهاية الإعلان:2022/06/23

العدد المطلوب:5

بيانات الإتصال:تقدم الطلبات بإسم السيد الأستاذ الدكتور / رئيس المركز القومى للبحوث شارع التحرير – الدقى مصحوبة بكافة المستندات