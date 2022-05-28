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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني بالمحلة يقترح إنشاء محطة ميكنة زراعية في محافظة مطروح

برلماني بالمحلة
برلماني بالمحلة

اقترح النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة في البرلمان، إنشاء محطة ميكنة زراعية في محافظة مطروح، على أعلى مستوى من التطوير لتتماشى مع التوجه الزراعي العالمي القائم على الميكنة الحديثة، للحصول على النتائج المثلى بأقل تكلفة ممكنة.

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كما اقترح الديب خلال زيارة وفد البرلمان لمحافظة مطروح حاليا، البدء في دراسة تطبيق مشروع الري الذكي في المحافظة، والذي يعد المرحلة الأكثر تطورا من الري الحديث والذي يشمل الري بالتنقيط وغيره، أما الري الذكي فيعتمد على التكنولوجيا ووجود حساسات في التربة تكون متصلة بتطبيق على الهاتف، يقيس نسبة الرطوبة ومدى احتياج النبتة للماء، خاصة في ظل ندرة المياه في المحافظة وارتفاع تكلفتها بعد تحليتها، وبالتالي فإن الري الحديث يضمن الاستخدام الأمثل للمياه.

وأكد نائب المحلة أهمية تكثيف الدورات التدريبية لمربي الثروات الحيوانية في محافظة مطروح، واقترح تطوير مشروع لتربية الأغنام البرقية بمطروح، وعمل بروتوكول بين وزارة التنمية المحلية والبنك الزراعي لتوفير الدعم المالي، وتوفير الدعم التوعوي والتعليمي من خلال كلية الزراعة ومركز بحوث الصحراء، ومراكز الهندسة الوراثية، حتى يتم الاستفادة من خيرات هذه المحافظة، ثم بعد ذلك دعم الصادرات من خلال وزارة التجارة والصناعة.

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وطالب الديب بوجود دورات تدريبية لمطبقي المبيدات لضرورة ضبط منظومة تداول واستخدام المبيدات، لتجنب الآثار السلبية على الفلاح والبيئة َعلى المستهلك فيما بعد، وتوفير المبيدات والأسمدة، لمواجهة وصولها للمزارع بأسعار عالية.  

واقترح نائب المحلة إنشاء غابة شجرية للاستفادة من مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي، لتعظيم الاستفادة منها في إنتاج الأخشاب، خاصة في ظل وجود محطة الصرف التي تكلفت أكثر من 900 مليون جنيه.

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وتحدث الديب عن مشكلة الأعلاف، والشكاوى من ارتفاع أسعارها وهي شكوى عامة، مؤكدا أن البرلمان يدرس الاستفادة من الهندسة الوراثية في محاصيل الحبوب، خاصة الذرة، لحل هذه المشكلة، بعد تقدمه بطلب إحاطة للمطالبة بالسماح للمزارعين بزراعة الذرة المعدلة وراثيا.

كما أكد نائب المحلة أن محافظة مطروح واعدة وبها الكثير من الفرص، ومنها إمكانية الاستفادة من كميات الشعير الكبيرة الموجودة في المحافظة، وإنشاء مصنع لمشروبات الشعير، وغيره من الصناعات القائمة على الشعير، لتعظيم الاستفادة منه سواء محليا أو للتصدير.

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المحلة محافظ الغربية الزراعة صادرات البرلمان الري وزارة التجارة والصناعة الدورات التدريبية محافظة مطروح التجارة والصناعة الري الحديث

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