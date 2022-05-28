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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أبو المجد: تطبيق ضريبة 14% على بيع المركبات كسر الزيرو يضبط الأسواق.. تفاصيل جلسة مزاد جمارك مطار القاهرة.. زيادة أسعار كيا وبيجو محليا

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

أبو المجد: تطبيق ضريبة 14% على بيع السيارات كسر الزيرو يضبط الأسواق

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات ، إن هناك موجات متتالية فى زيادة الأسعار داخل سوق السيارات المصرى ، بشكل مبالغ فيه وبالأخص فى سوق السيارات كسر الزيرو والتى اصبحت تجارة مؤخرا .

 

الإثنين المقبل.. تفاصيل جلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن إقامة فاعليات مزاد سيارات جديد يوم 30 مايو القادم تابع لجمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي .

 

تعرف على أشهر 5 سيارات هاتشباك موديل 2022 في عمان

يعتبر السوق العماني للسيارات ، واحد من ابرز الاسواق العربية التي تضم العديد من السيارات الفاخرة والفخمة ، بالاضافة الى ضمها فئة السيارات الصغيرة ، والتى تمتلك شعبية كبيرة بفضل اقتصاديتها وسعرها المنخفض وما تقدمه من مميزات مختلفة مثل الاقتصادية في استهلاك الوقود وتجربة القيادة السهلة داخل المدن.

 

10 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الكورية الجنوبية كيا ، عن زيادة سعرية جديدة لسيارته السيدان الشهيرة جراند سيراتو الجديدة 2022 ، داخل السوق المحلى المصرى .

 

كل ما تريد معرفته عن زيت فرامل السيارة

تعتبر الفرامل من أهم الأجزاء الميكانيكية في السيارة، فهي المسؤولة عن إيقاف المركبة والتقليل من سرعتها أثناء القيادة، ولذلك من الضروري الحرص على سلامتها والتأكد من سلامتها بشكلٍ دوري .

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