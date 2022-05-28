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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كل ما تريد معرفته عن زيت فرامل السيارة

زيت الفرامل
زيت الفرامل

تعتبر الفرامل من أهم الأجزاء الميكانيكية في السيارة، فهي المسؤولة عن إيقاف المركبة والتقليل من سرعتها أثناء القيادة، ولذلك من الضروري الحرص على سلامتها والتأكد من سلامتها بشكلٍ دوري، إذ إن الإهمال في ذلك مثل ملاحظة ارتفاع درجة حرارة المكابح على سبيل المثال قد يؤدي إلى نتائج كارثية لا تحمد عقباها، ويجب التأكد أيضاً من زيت البريك الذي يلعب دوراً كبيراً في سلامة المكابح وعملية الفرملة بشكلٍ عام.

 

ويمكننا تعريف زيت الفرامل بأنه قوة هيدروليكية تساعد على إيقاف السيارة في الوقت والمسافة المطلوبة، حيث ان دائرة الفرامل هي دائرة مغلقة، لذلك يجب الحرص على سلامتها والتأكد من عدم تهريب زيت الفرامل ، لأن ذلك من شأنه الإخلال بعمل الفرامل بشكلٍ عام.

 

وتأتى أهمية زيت الفرامل فى منع الصدأ في نظام الفرامل ، و منع التجمد عن الفرامل في حالة درجة الحرارة المنخفضة ، و يمتص الحرارة ولا يغلي إلا عند 250 درجة مئوية .

 

أما عن أنواع زيت الفرامل ، فهناك عدة أنواع لزيوت الفرامل (DOT3 , DOT4 ,DOT5) ويستخدم DOT3 وDOT4 في أغلب السيارات الصغيرة والمتوسطة، أما DOT5 فيستخدم في الشاحنات الكبيرة لأنه يتحمل درجات الحرارة العالية الناتجة عن الاحتكاك.

 

وهناك علامات كثيرة لتلف زيت الفرامل ، من بينها :

1- صعوبة في توقف السيارة عند الضغط على الفرامل

2- ظهور علامة ABS التحذيرية على تابلوه السيارة (في بعض السيارات)

3- أداء غير مرضي من الفرامل، وذلك بسبب وجود مشكلة تحول دون قيامها بالمطلوب منها بالوقت الصحيح

 

و ينصح باستبدال زيت الفرامل بعد قطع مسافة 60,000 كيلو متر او كل عامين أو ثلاثة أعوام بأقصى تقدير ، توصي شركات السيارات باستخدام نوع زيت المكابح المذكور في دليل المالك والابتعاد عن أي نوع آخر ، لأن نسبة الماء تزداد في الزيت بمرور الوقت، وهو الأمر الذي يُحد من فعالية الفرامل بشكل كبير، ذلك لأن أهم خواص زيت الفرامل الصناعي أنه يستطيع امتصاص الرطوبة من الهواء، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض درجة الغليان، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في غليان زيت المحرك سريعاً بسبب استخدام الفرامل بشكل متكرر .

درجات الحرارة السيارات درجات الحرارة الأجزاء الميكانيكية الفرامل

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