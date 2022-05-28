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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

10 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة 2022

كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية الكورية الجنوبية كيا ، عن زيادة سعرية جديدة لسيارته السيدان الشهيرة جراند سيراتو الجديدة 2022 ، داخل السوق المحلى المصرى .

كيا جراند سيراتو موديل 2022

وأوضح وكيل كيا فى مصر ، ان الزيادة الجديدة التى تم فرضها على السيارة جراند سيراتو موديل 2022 ، تقدر بـ 10 آلاف جنيه .

كيا جراند سيراتو موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بقوة 130 حصانا، مع 155 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الحركة تعمل عبر منظومة الدفع الامامي مكونة من 6 سرعات.

كيا جراند سيراتو موديل 2022

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 ، بطول 4640 مم، وبعرض يبلغ 1800 مم، و 1450 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 502 لتر، مع قاعدة عجلات طولها 2700 مم .

كيا جراند سيراتو موديل 2022

كما يظهر الشكل الخارجة للسيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 ، بجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 15 و 16 بوصة ، و مصابيح أمامي حادة المظهر، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز .

كيا جراند سيراتو موديل 2022

وتاتى السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 ، بتجهيزات ومنها مثبت سرعة، وفرامل ABSو EBD، ومرايات جانبية كهربائية، وشاشة داخلية لعرض الوسائط، ومقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي، ومكيف هواء.

كيا جراند سيراتو موديل 2022

اما عن اسعار كيا جراند سيراتو موديل 2022 ، الجديدة : 

- فئة LX FO  بسعر 429.900ألف جنيه بدلاً من 419.900 ألف جنيه 

- فئة EX CAM  بسعر 464.900ألف جنيه بدلاً من 454.900 ألف جنيه 

- فئة هاي لاين بسعر 484.900 ألف جنيه بدلاً من474.900 ألف جنيه 

- فئة توب لاين بسعر 529.900 ألف جنيه بدلاً من 519.900 ألف جنيه 

كورية الجنوبية سيارات كيا كيا جراند سيراتو موديل 2022 سيراتو

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