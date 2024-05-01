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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مفيش حوادث تاني .. قرار أمريكي بإلغاء الفرامل واستخدام تقنية جديدة

الفرامل
الفرامل

في عصر تقنيات السيارات الذكية، تعد السلامة أمرًا لا يمكن التنازل عنه، وفي خطوة تهدف إلى تحسين سلامة السائقين والمشاة على الطرق، أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في الولايات المتحدة الأمريكية عن قاعدة جديدة تفرض فرملة الطوارئ التلقائية على المركبات الجديدة بحلول عام 2029.

وتشمل القاعدة الجديدة 3 تقنيات أساسية: التحذير من الاصطدام الأمامي، فرامل الطوارئ التلقائية، وفرامل الطوارئ التلقائية للمشاة. 

ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه التقنيات إلى إنقاذ حياة المئات من الأشخاص سنويًا وتجنب الآلاف من الإصابات.

يتجه صناع السيارات بشكل متزايد نحو توفير هذه الميزات كمعدات قياسية في سياراتهم الجديدة، بما يعزز من سلامة السائقين والمشاة. فقد تعهدت 20 شركة تصنيع سيارات بتجهيز أكثر من 95% من المركبات التي تنتجها في الولايات المتحدة بفرامل الطوارئ التلقائية.

تعتبر القاعدة الجديدة لسلامة المركبات الآلية أكثر من مجرد تحديد ميزات مطلوبة، حيث تحدد شروطًا محددة يجب أن تستوفيها الأنظمة لتكون فعالة.

ومن بين هذه الشروط قدرة السيارات على التوقف بسرعات عالية لتجنب الاصطدام بالمركبات والمشاة.

تتطلب القاعدة الجديدة أيضًا من الأنظمة التي تعمل بالاستشعار أن تكون قادرة على اكتشاف المشاة في أوقات النهار والليل، وتشغيل الفرامل بسرعات عالية عند اكتشاف اصطدام محتمل.

مع تقدم التكنولوجيا وتطور السيارات الذكية، يمكننا توقع المزيد من الميزات التي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق وحماية جميع مستخدمي الطرق.

سيارات فرامل السيارات تقنية

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