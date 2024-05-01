جامعة كولومبيا تطالب شرطة نيويورك بالبقاء في الحرم حتى 17 مايو

طلبت جامعة كولومبيا من شرطة نيويورك الحفاظ على تواجد قواتها في الحرم الجامعي حتى 17 مايو على الأقل، للحفاظ على النظام وضمان عدم إعادة إنشاء المعسكرات".

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، جاء ذلك في رسالة وجهتها رئيسة الجامعة مينوش شفيق إلى شرطة نيويورك، تطالبهم رسميًا بإخلاء مخيم كبير للمتظاهرين وقاعة هاميلتون التي يجتمع بها الطلاب المحتجون على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وكتبت شفيق في رسالتها: “نحن على ثقة من أنكم ستأخذون الحيطة والحذر عند اعتقال أي أفراد من حرمنا الجامعي”.

وأصدرت جامعة كولومبيا الأمريكية، التي تشهد احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بياناً عقب دخول عناصر من شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال متحدث باسم الجامعة في البيان: "نعتقد أن المجموعة التي اقتحمت المبنى واحتلته يقودها أفراد لا ينتمون إلى كولومبيا".

وأضاف: "نأسف لأن المتظاهرين اختاروا تصعيد الوضع من خلال أفعالهم، وبعد أن علمت الجامعة أن قاعة هاميلتون تم احتلالها وتخريبها وحصارها، لم يكن أمامنا أي خيار، بعد إجبار العاملين على الخروج من المبنى، وتعرض أحدهم للتهديد".