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حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل

مذيعة صدى البلد رنا
مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبدالرحمن، تغطية عن ما اصدرته  داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانا إعلاميا طالبت خلاله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالعمل على تأهيل المدارس بالشكل المطلوب لخلق بيئة مناسبة لتدريس التكنولوجيا للطلاب، مؤكدة أنه لابد من  تأهيل معامل الكمبيوتر بجميع مدارس مصر،  وتعيين معلمين مؤهلين لتدريس التكنولوجيا الحديثة لطلاب المدارس بالشكل المطلوب الذي يساعدهم على إجادة المهارات المطلوبة لسوق العمل الجديد ، ومشيرةً إلى أنه لابد من الاعتماد على تعليم مهارات التكنولوجيا بشكل عملي وليس نظريا.

قال البيان، إنه يمكن إطلاق حملة قومية لتوفير أجهزة الكمبيوتر في كل بيت بالتقسيط المريح لإتاحة الفرصة للطلاب بوجود الاجهزة بالمنزل مؤكدة على أن سوق العمل أصبح مكتظًا بعدد كبير من خريجي الكليات التقليدية، وبالفعل أصبح العثور على وظيفة أمرا شاقا جدا لخريجي هذه الكليات التقليدية، وبالتالي آن الأوان لأن يفكر أولياء الأمور خارج الصندوق ويهيئوا أبناءهم للتخصصات التكنولوجية المختلفة التي تواكب العصر وتحقق متطلبات سوق العمل.

تأتي هذه التصريحات تأييداً لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي شدد خلالها على أهمية تعليم الطلاب مجالات التكنولوجيا والاتصالات لمواكبة تطور احتياجات سوق العمل ،ونصح الرئيس بضرورة الاهتمام بتعليم المجالات الحديثة ليجد الشباب فرص عمل في سوق العمل المتطور الموجود حاليا ، مؤكدا على أن دخل الفرد الذي حظي بتعلم مجالات التكنولوجيا والاتصالات يتراوح من 20 ألفا لـ 100 ألف دولار شهريا.

من ناحية أخرى، افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة تحت عنوان "أبدع واصنع"، والذى يتضمن مشروعات وأعمال الطلاب خلال العام الدراسى 2023، وذلك بمدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة بمدينة نصر.

وتفقد الوزير والمحافظ عدد من ورش العمل المتعلقة بالحاسب الآلي، والمشروعات التجارية "الطباعة والنسيج، والفخار، والزخرفة" ومشروع التخرج من الهيئة العربية للتصنيع، وورش ترميم الآثار، وورشة أعمال الخرسانة، وورشة الأعمال الصحية، وورشة البياض، وورشة الصياغة والمعادن، وورشة خراطة، وورشة تطعيم الخشب، وورشة سيارات، بالإضافة إلى ورشة عمل تعليم مزدوج بشركة تويوتا مصر.

كما تفقدا عددًا من معروضات الصناعة الخشبية، والإنتاج الزراعي، والأقسام الكهربائية، والإلكترونية، وأقسام التبريد والتكييف، وأقسام النسيج، وأقسام ريادة الأعمال، والأقسام الزخرفية، والمعادن الزخرفية، والأقسام الميكانيكية، وأقسام الملابس الجاهزة، والمدارس الفندقية، ومعروضات التربية الخاصة.

وناقش الوزير الطلاب حول مشروعاتهم، وكيفية الاستفادة منها، حيث قام طلاب وطالبات المدارس المشاركة بتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مشروعاتهم، من بينها "نقاط ضعف الذكاء الاصطناعى باستخدام برنامج Chat GPT"، وقدمت مدرسة السلام التجارية بنات بإدارة الساحل التعليمية مشروع حول تصميم " أمن المعلومات باستخدام برنامج  After effect".

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

مصر التعليم

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حملة لتوفير أجهزة كمبيوتر.. دعوات لتأهيل المدارس لتعليم التكنولوجيا | تفاصيل

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