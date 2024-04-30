برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

تصدر برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة «dmc»، التريند على موقع الفيديوهات اليوتيوب، والذى من المقرر عرض الحلقة على جزأين، أيام 6 و7 مايو المقبل.

ومن المقرر أن تتحدث الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال الحلقة عن العديد من الأسرار والحكايات وأحدث الأعمال التى تقدمها خلال الفترة القادمة وأسرار عن إنفصالها من الفنان أحمد العوضي.

شاركت ياسمين عبد العزيز جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام بصور جديدة تجمعها بالفنانة إسعاد يونس كضيفة فى برنامج صاحبة السعادة.

وتألقت ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية بدلة تايجر ستان خلال برومو الحلقة الذي تم نشره .

وتتميز ياسمين عبد العزيز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.