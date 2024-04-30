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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز مع "صاحبة السعادة" تريند رقم واحد على يوتيوب

صدى البلد

تصدر برومو حلقة ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة تقديم الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة «dmc»، التريند على موقع الفيديوهات اليوتيوب، والذى من المقرر عرض الحلقة على جزأين، أيام 6 و7 مايو المقبل.

ومن المقرر أن تتحدث الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال الحلقة عن العديد من الأسرار والحكايات وأحدث الأعمال التى تقدمها خلال الفترة القادمة وأسرار عن إنفصالها من الفنان أحمد العوضي. 

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إسعاد يونس تشوق جمهورها لضيف حلقتها المقبلة .. وياسمين عبد العزيز ترد

شاركت ياسمين عبد العزيز جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام بصور جديدة تجمعها بالفنانة إسعاد يونس كضيفة فى برنامج صاحبة السعادة.

وتألقت ياسمين عبد العزيز بإطلالة أنيقة وجذابة مرتدية بدلة تايجر ستان خلال برومو الحلقة الذي تم نشره .

وتتميز ياسمين عبد العزيز  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

 

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز إسعاد يونس تهنئ ياسمين عبد العزيز برنامج “صاحبة السعادة ” أعمال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أعمال إسعاد يونس

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