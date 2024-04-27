إسعاد يونس تشوق جمهورها لضيف حلقتها المقبلة .. وياسمين عبد العزيز ترد

شوقت الفنانة إسعاد يونس جمهورها لضيفة حلقتها المقبلة فى برنامج “صاحبة السعادة”، وشاركت إسعاد يونس صورة من خلال صفحتها الخاصة على موع «انستجرام»، مع أحد الفنانات دون الكشف عن هويتها كالعادة.

وكتبت إسعاد يونس على الصورة معلقة «ضيفتي في الحلقة اللي جاية ياترى مين ؟».

وقامت الفنانة ياسمين عبد العزيز بالتعليق على الصورة ، مازحة: “أنا.. رخمة أوى صح”، لتؤكد للجمهور بأنها هي ضيفة الحلقة ، ويعتبر هو الظهور التليفزيوني الأول لياسمين بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي.

وعلى صعيد أخر، قالت الفنانة الإعلامية إسعاد يونس خلال الفترة الماضية إن مسلسل كامل العدد عُرض ضمن الدراما الرمضانية العام الماضي، ونال إعجاب الجمهور وتعاطفه مع موضوعه، بالإضافة إلى إعجابهم بكل القائمين على العمل، ولم يتوقع الجمهور إمكانية إنتاج جزء ثاني منه.

وأضافت يونس ، خلال برنامجها «صاحبة السعادة»، المذاع على فضائية «DMC»، أن الجمهور تخوف من فكرة عرض جزء ثاني يتسبب في تشويه صورة جمال ذكرى المسلسل، التي خرجوا بها من رمضان العام الماضي، مشيرةً إلى أن طاقم عمل المسلسل كان يواجه تحديًا، وهو هل سينجح الجزء الثاني من العمل بنفس مستوى الجزء الأول.

وتابعت يونس : «تشرفت جدًا بوجودي في مسلسل كامل العدد بجزئيه، ووجدت أن هذه هدية لطيفة تقدم للجمهور، ولكن هناك ظاهرة غريبة عند الجمهور، وهي أن آخر يوم في عرض المسلسل يكون يومًا حزينًا، ويكون لديهم أملا كبيرًا في وجود جزء جديد من العمل».