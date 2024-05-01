الأزمة بتكبر.. شرط الشيخ محمد أبو بكر للاعتذار لـ ميار الببلاوي |فيديوجراف

أعلن الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي، عن استعداده للاعتذار إلى الإعلامية ميار الببلاوي.

ونكشف في الفيديو التالي، التطورات الجديدة التي طرأت في أزمة ميار الببلاوي واتهام الداعية محمد أبو بكر لها بالزنـ ـا بعد تصريحاتها وأنها تم طلاقها 11 مرة ولم تلجأ إلى مُحلل قط، وعن استعداد الشيخ للاعتذار إلى الإعلامية ميار الببلاوي ولكن بشرط واحد.

تصدّر اسم الفنانة ميار الببلاوي محركات البحث جوجل، وذلك بعد تصريحات الداعية محمد أبوبكر، الذي اتهمها خلالها بالزنـ ـا.

في تصريحات تليفزيونية لها، أكدت أنها خاضت 4 تجارب زواج، كلها مُعلنة، نافية ما تردّد حول تورطها في زواج عرفي، "جميع زيجاتي تم الإعلان عنها والإشهار".