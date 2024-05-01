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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة فاتن الراعي والدة الفنانة ريم أحمد صاحبة شخصية «هدى ابنة ونيس»

الفنانة ريم أحمد
الفنانة ريم أحمد مع والدتها

أعلنت الفنانة ريم أحمد عن وفاة والدتها السيدة فاتن الراعي منذ قليل.

وكتبت ريم أحمد من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك: "إنّا لله وإنّا إليه راجعون" توفيت إلى رحمة الله تعالي أمى السيدة الفاضلة فاتن الراعي.. أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة ولا نراكم في مكروه.

ونعى الفنان الكبير محمد صبحى والدة الفنانة ريم أحمد، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك : "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، بكل الآسى والحزن أنعى السيدة فاتن الراعى والدة ريم أحمد (هدى) ابنتى فى ونيس.. كانت إنسانة رائعة ودعمت ابنتها وساندتها كثيراً فى مشوارها معى.. أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وأن يلهم أسرتك وريم حبيبتى وعمرو الصيفى صديقى الغالى وكل ولادك وحبايبك الصبر والسلوان.

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