مازلت بمرحلة الصدمة.. دينا الشربيني تكشف اللحظات الصعبة في وفاة والديها|فيديو

قالت الفنانة دينا الشربيني، إن فقدان والديها بمدة لا تتجاوز خمسة أشهر بين الأب والأم كانت لحظة صعبة لا تنسى في حياتها.



وأضافت دينا الشربيني خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON": أنه بالرغم من أنها تتحدث بشكل كبيرعن والدها وقد يبدو أنه الأقرب لكن أمها تمثل قيمة كبيرة في حياتها، لأنها سيدة كانت شديدة الطيبة ومُحبة للحياة".



وعن مرض والدتها قالت دينا الشربيني: "أمي أصيبت بالسرطان وتم اكتشاف ذلك في المرحلة الرابعة وأنه بدأ من البنكرياس قبل أن ينتشر في أعضاء أخرى، مثل الرئة والمخ ورغم ذلك ظلت أمي لديها أمل في الحياة، تقول لما أخف هلبس ده".

أكملت دينا الشربيني: "أمي فقدت وزنًا كبيرًا وفضلت لحد يوم وفاتها متوقعة أنها خارجة من المستشفى".

وعن علاقتها بوالدها قالت: " كنت مرتبطة به كأفضل صديق وكنت بحكي له كل حاجة في حياتي ومن وأنا صغيرة".

ولفتت إلى أنها حتى هذه اللحظة مازالت في مرحلة الصدمة وعدم تصديق الواقع قائلة: "كنت لسه بقول لمايا دياب شكلي هبدأ أفوق وأستوعب".