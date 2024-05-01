اقتحام واعتقالات|لقطات توثق تعامل شرطة نيويورك مع الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين بجامعة كولومبيا

نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عدة صور تظهر الاعتقالات التي قام بها قوات الأمن بنيويورك في حرم جامعة كولومبيا بعد تلقي رسالة من الجامعة تسمح لهم بدخول الحرم الجامعي، حسبما قال مصدر في إنفاذ القانون مطلع على الوضع.

ودخل الضباط قاعة هاميلتون التي احتلها المتظاهرون منذ الثلاثاء، وتم اعتقال العشرات من الأشخاص.

وأصدرت جامعة كولومبيا الأمريكية، التي تشهد احتجاجات مناصرة للفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بياناً عقب دخول عناصر من شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال متحدث باسم الجامعة في البيان: "نعتقد أن المجموعة التي اقتحمت المبنى واحتلته يقودها أفراد لا ينتمون إلى كولومبيا".

وأضاف: "نأسف لأن المتظاهرين اختاروا تصعيد الوضع من خلال أفعالهم، وبعد أن علمت الجامعة أن قاعة هاميلتون تم احتلالها وتخريبها وحصارها، لم يكن أمامنا أي خيار، بعد إجبار العاملين على الخروج من المبنى، وتعرض أحدهم للتهديد".