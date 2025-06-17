رئيس الوزراء: ندعم خطوات صربيا في إقامة مبادرة البلقان المفتوح

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء صربيا كانت مثمرة وتم مناقشة فيها العديد من الموضوعات ذات الأولوية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: ناقشت مع الجانب الصربي تعزيز وتيرة الحركة السياحية، و ناقشت مع الجانب الصربي ملفات التعاون الزراعي.

وتابع رئيس الوزراء: أكدنا مع الجانب الصربي أن التصعيد سيجر المنطقة إلى خراب ودمار كبير، وأكدنا على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن ندعم خطوات صربيا في إقامة مبادرة البلقان المفتوح، وأن زيارة رئيس وزراء صربيا تمثل انطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية.



