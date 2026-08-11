يحيى أبو الفتوح: نمتلك مقومات قوية لمواصلة النمو.. وثقة العملاء ترفع الودائع إلى 202.2 مليار جنيه

رئيس بنك التعمير والاسكان :

التوسع في التمويل يدعم الشركات والتجزئة.. ونواصل التحول الرقمي وتعظيم القيمة للعملاء والمساهمين

صرح يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بأن النتائج المالية التي حققها البنك خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦ تعكس قوة مركزه المالي وكفاءة نموذج أعماله، مؤكدًا امتلاك البنك مقومات قوية لمواصلة النمو وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أبو الفتوح أن صافي الأرباح بعد ضرائب الدخل بلغ ٩٢٤.٩ مليون جنيه، مقابل ٨٢٧.٩ مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها ٩٧ مليون جنيه، وبنسبة نمو بلغت ١١.٧٢%.

وأضاف أن صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات ارتفع إلى ١٣.٩٩ مليار جنيه، مقابل ١٢.٢٢ مليار جنيه، بزيادة قدرها ١.٧٧ مليار جنيه، ونمو بلغ ١٤.٥%، بينما ارتفع صافي إيرادات التشغيل إلى ١٦.٨١ مليار جنيه، مقابل ١٤.٥٠ مليار جنيه، بنمو ١٥.٩%.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس قوة الأداء التشغيلي ومرونة نموذج أعمال البنك، وقدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.

وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك يواصل تطوير مختلف قطاعات الأعمال، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، والتوسع المدروس في الأنشطة المصرفية، بالتوازي مع تطوير القنوات الرقمية، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة للعملاء.

وأوضح أن ثقة العملاء انعكست على نمو ودائع العملاء بنسبة ١٢.٩%، لتصل إلى ٢٠٢.٢٠٦ مليار جنيه بنهاية يونيو ٢٠٢٦، مقابل ١٧٩.١٢٨ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٥، بزيادة قدرها ٢٣.٠٧٨ مليار جنيه.

وأضاف أن ودائع المؤسسات ارتفعت إلى ٨٨.٦١٥ مليار جنيه، بنمو ١٨.٣%، فيما سجلت ودائع الأفراد ١١٣.٥٩١ مليار جنيه، بنمو ٩%، مؤكدًا حرص البنك على تنويع قاعدة الودائع وتعزيز الاستقرار المالي.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول البنك إلى ٢٥٦.٤٤٣ مليار جنيه بنهاية يونيو ٢٠٢٦، مقابل ٢٢٩.٨٠٤ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٥، بزيادة ٢٦.٦٣٩ مليار جنيه ونمو ١١.٦%.

وأكد أن نمو الأصول جاء مدعومًا بالتوسع في محفظة القروض، التي ارتفعت إلى ٨١.٤٣٩ مليار جنيه، بنمو ٢٣.٩% خلال النصف الأول من العام، مدفوعة بنمو تمويلات الشركات والتجزئة المصرفية.

وأوضح أن محفظة قروض الشركات والمؤسسات ارتفعت إلى ٤٤.٧٥٤ مليار جنيه، بنمو ٣٦.٥%، بينما سجلت محفظة قروض التجزئة المصرفية ٣٦.٦٨٥ مليار جنيه، بنمو ١١.٤%، بما يعكس قدرة البنك على تحقيق نمو متوازن عبر مختلف القطاعات.

وشدد أبو الفتوح على أن الحفاظ على جودة الأصول وإدارة المخاطر يمثلان أولوية رئيسية، موضحًا أن معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض انخفض إلى ٤.١٦% خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، مقابل ٤.٩٩% خلال عام ٢٠٢٥، فيما ارتفع معدل التغطية إلى ١٧٣.٢%.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس قوة السياسات الائتمانية وحرص البنك على تحقيق التوازن بين التوسع في التمويل والحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية.

وأشار إلى أن صافي الدخل من العائد ارتفع إلى ١٥.٤٩ مليار جنيه، مقابل ١٣.٣٠ مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها ٢.١٩ مليار جنيه، ونمو بلغ ١٦.٤%.

وأضاف أن العائد على متوسط حقوق الملكية سجل نحو ٥٠.٩٧%، بينما بلغ العائد على متوسط الأصول ٨.٢٣%، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس كفاءة استخدام موارد البنك وقوة نموذج أعماله.

وأوضح أن معدل كفاية رأس المال بلغ ١٤.٦٧%، بما يتجاوز الحدود الرقابية المطلوبة، وهو ما يدعم قدرة البنك على تنفيذ خططه المستقبلية ومواجهة المخاطر بكفاءة.

وفيما يتعلق بأداء المجموعة، أكد أبو الفتوح أن صافي أرباح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة بعد ضرائب الدخل ارتفع إلى ١٠.٧٨١ مليار جنيه، مقابل ٩.٥٦٠ مليار جنيه، بزيادة قدرها ١.٢٢١ مليار جنيه، ونمو بلغ ١٢.٨%.

وأكد أن البنك يولي اهتمامًا متزايدًا بالاستدامة، من خلال توجيه التمويلات إلى المشروعات والأنشطة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي، موضحًا أن إجمالي التمويلات المستدامة بلغ ١٤ مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٦، مقابل ٩.٥٤٢ مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام ٢٠٢٥، بزيادة تقارب ٤٠%.

وأشار إلى أن البنك سيواصل تطوير ممارسات الاستدامة، إلى جانب توسيع نطاق مساهماته في المسؤولية المجتمعية ودعم المبادرات التي تستهدف تحسين جودة حياة الأفراد، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب ودعم التنمية الشاملة.

وأكد أبو الفتوح أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، ورفع كفاءة العمليات، مع التوسع المدروس في التمويلات والأنشطة المصرفية.

واختتم بالتأكيد على أن بنك التعمير والإسكان يمتلك قاعدة مالية ومؤسسية قوية تؤهله لمواصلة النمو وتعزيز قدرته التنافسية، مع التركيز على تعظيم القيمة المقدمة للعملاء والمساهمين وكافة أصحاب المصلحة، وترسيخ مكانة البنك ضمن المؤسسات المصرفية المصرية الكبرى.