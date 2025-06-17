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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس وزراء صربيا يدعو مدبولي لزيارة بلاده

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

وجه «ﭼورو ماتسوت»، رئيس وزراء جمهورية صربيا، دعوة لـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من أجل زيارة صربيا.

بدأت منذ قليل جلسة مباحثات موسعة برئاسة رئيسى الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الصربي "ﭼورو ماتسوت"، رئيس وزراء جمهورية صربيا.

وتتناول جلسة المباحثات سبل التعاون بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما وعدد من المقاتلين الاقليمية.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولي،"ﭼورو ماتسوت"، رئيس وزراء جمهورية صربيا، الذي وصل القاهرة اليوم على رأس وفد رفيع المستوى.

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء الصربي والوفد المرافق له.

‎ومن المقرر أن يعقب جلسة المباحثات الموسعة، مؤتمر صحفي مشترك بين رئيسي الوزراء.

ومن المُقرر أيضًا أن يترأس رئيسا وزراء مصر وصربيا المنتدى الاقتصادي الصربي بحضور ممثلي منظمات الأعمال المصرية والصربية.

صربيا مدبولي مجلس الوزراء

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