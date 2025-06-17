"ابني بيسأل؟".. دار الإفتاء تطلق دورة متخصصة لفهم أسئلة المراهقين الوجودية

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن إطلاق دورة تدريبية مهمة من خلال مركز التدريب بالدار، في منهجية الرد على الأسئلة الوجودية الكبرى، بعنوان: ابني بيسأل؟، وتحت شعار: استمع بعمق.. تعامل بحكمة.

ففي سن المراهقة، أولادنا بيمروا بتغيّرات نفسية وفكرية كبيرة، وبيبدأوا يسألوا أسئلة زي: "ليه ربنا خلقنا؟" "ليه في ناس بتتألم؟" "هو الموت بيخوف ليه؟" "هو الشر ليه موجود في العالم؟" أسئلة ممكن تخلّيهم يحسّوا بقلق أو حيرة، وتأثر على نفسيتهم وتوازنهم الاجتماعي.

ومع سرعة التغيرات في المجتمع وكثرة المعلومات اللي بتيجي من كل حتة، الآباء والأمهات وكل مقدمي الرعاية زي الأخصائيين الاجتماعيين والمدرسين في المدارس بيكونوا قدّام تحدي كبير: إزاي يردوا على الأسئلة دي بشكل علمي، وشرعي، ومتّزن؟.

وينظم المركز هذه الدورة مخصوص ليدعم التعامل مع الأبناء فى سن المراهقة، وتزوديهم بالمعارف والمهارات التي تساعدهم ليفهموهم ويوجهوهم صح في المرحلة العمرية الخطيرة اللي بيمروا بيها.

• موعد ومدة الدورة: يوم السبت (سيتم تحديده لاحقًا)، بنظام اليوم التدريبي الكامل.

• مكان التدريب: مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية بالقاهرة.

• التسجيل: من خلال هذا الرابط: https://2u.pw/IFpA9

• ولمزيد من الاستفسارات: (واتساب مركز التدريب: 01282282892).

وخلينا نكون دايمًا سند لولادنا وطلابنا في المرحلة اللي محتاجين فيها يسمعوا صوت عاقل وفاهم يدلهم على الطريق.