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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

11 استخداما غير متوقع لقشر الليمون.. للصحة والمنزل

قشر الليمون
قشر الليمون

يعد قشر الليمون من المواد الطبيعية الفعالة في علاج العديد من الأمراض وحل المشكلات المنزلية، ووفقا لما جاء في موقع medicinenet نعرض 11 فائدة واستخدامات متنوعة  قشر الليمون.

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1. يعزز صحة القلب
قشور الليمون غنية بفيتامين C، حوالي 31 ملغ، وهو ما يمثل 51٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين C. أظهرت الدراسات أن تناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية.

 بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الألياف والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في قشور الليمون مثل الهسبيريدين والديوسمين على خفض مستويات الكوليسترول في الدم..

2. محملة بمضادات الأكسدة
تعتبر قشور الليمون مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة بما في ذلك فيتامين C وD-ليمونين، والتي تساعد جسمك على محاربة الجذور الحرة والتلف الخلوي وتم ربط الاستهلاك المنتظم لمضادات الأكسدة مثل D-limonene في الدراسات بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب بالإضافة إلى ذلك، يساعد د-ليمونين في تعزيز نشاط الإنزيم الذي يقاوم الإجهاد التأكسدي ، المرتبط بتلف الأنسجة وتسارع الشيخوخة .

3. يعزز المناعة
بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة، يمكن لقشر الليمون أن يعزز جهاز المناعة لديك ويقوي قدرته على مكافحة العدوى والأمراض.

4. يحسن عملية الهضم
منذ فترة طويلة يستخدم نكهة الليمون كوسيلة مساعدة في الجهاز الهضمي ويحتوي قشر الليمون على نسبة عالية من البكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان تساعد على منع الإمساك وعسر الهضم ويعزز إنتاج الصفراء.

علاج-عسر-الهضم
علاج-عسر-الهضم

5. قد يعالج حصوات المرارة
تشير الدراسات إلى أن قشر الليمون قد يساعد في علاج حصوات المرارة  ود-ليمونين، وهو مذيب للكوليسترول، يذيب الكولسترول في حصوات المرارة وقد يكون بديلاً فعالاً للجراحة.

6. يدعم صحة الفم
يمتلك قشر الليمون خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على منع نمو البكتيريا التي يمكن أن تسبب تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

7. قد يعالج الالتهابات البكتيرية والفطرية
تشير الأبحاث المتناقلة إلى أن تناول شاي قشر الليمون يمكن أن يمنع نزلات البرد والأنفلونزا وعدوى الأذن والتهابات المسالك البولية لأن قشر الليمون له خصائص مضادة للميكروبات وقشر الليمون يبطئ نمو الفطريات والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وعلى الرغم من هذه النتائج الواعدة، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث للتوصل إلى نتيجة قوية.

8. قد يكون له خصائص مضادة للسرطان
نظرًا لمحتواه من مركبات الفلافونويد، بما في ذلك سالفيسترول Q40 والليمونين، فقد تم ربط قشر الليمون بالوقاية من السرطان وعلاجه وقد تبين أن د-ليمونين في الدراسات التي أجريت على الحيوانات يزيد من معدل الوفيات بالسرطان الخلايا وتمنع الهـ نمو الخلايا السرطانية في المعدة ومع ذلك لا ينبغي اعتبار قشور الليمون علاجًا للسرطان.

9. يحسن صحة العظام
قد يعزز قشر الليمون صحة العظام بسبب احتوائه على مستويات عالية من الكالسيوم وفيتامين C، وكلاهما من العناصر الأساسية الضرورية للعظام وفي إحدى الدراسات التي أجريت على الحيوانات، تبين أن حمض الأسكوربيك يساعد في علاج هشاشة العظام . 

نظرًا لأن قشر الليمون غني بحمض الأسكوربيك، فقد يكون له القدرة على الوقاية من هشاشة العظام واضطرابات العظام الأخرى، على الرغم من أن هناك حاجة إلى أبحاث إضافية.

10. يعزز صحة الجلد
يمتلك قشر الليمون العديد من الخصائص المفيدة لصحة الجلد و إنه بمثابة مقشر يمكن أن يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز نمو خلايا الجلد الجديدة، ومع ذلك لا ينبغي أبدًا وضع قشر الليمون مباشرة على الجلد. 

قم بتخفيفه بزيت الزيتون أو الزيوت الحاملة الأخرى وقم بإجراء اختبار البقعة قبل وضعه على مساحة كبيرة.

11. محلول التنظيف الطبيعي
غالبًا ما يستخدم الليمون كمنتجات تنظيف طبيعية بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات ويمكن استخدام قشر الليمون مع الخل لصنع منظف رائع لجميع الأغراض.

الليمون قشر الليمون الإصابة بالسكتة الدماغية الجهاز الهضمي السكتة الدماغية الكوليسترول امراض القلب أمراض القلب والأوعية هشاشة العظام علاج هشاشة العظام قشور الليمون علاج حصوات المرارة منع نزلات البرد يعزز المناعة

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