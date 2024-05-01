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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

منة عرفة تثير تساؤلات الجمهور فى آخر ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة منة عرفة ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ..


 

وتالقت منة عرفة ، فى الصور   باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون السماوى بملامح مثيرة وهو ما أثار الجدل حول تساولات الجمهور هل خضعت لعمليه تجميل فى وجهها.

 

وتتميز منة بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 


 


 


 

وتعتمد منة،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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الفنانة منة عرفة عملية تجميل فساتين السهرة باطلالة ملفته الفنانة الشابة منة عرفة بوركيني منة عرفة

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