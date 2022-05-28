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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر: نور الشريف معلمي.. وإهداء فيلم فارس لروحه لا يوفيه حقه

احمد زاهر
احمد زاهر

كشف الفنان أحمد زاهر عن اهداء فيلم فارس والذي يعرض حاليا بدور العرض الي روح الفنان نور الشريف حيث ان الفنان نور الشريف هو اول من اكتشفه عندما راه في المعهد وقدمه للجمهور من خلال مسلسل الرجل الاخر والذي لعب فيه دور ابن الراحل نور الشريف.  

وأضاف  احمد زاهر في تصريح لصدي البلد : "اعتبر نور الشريف والدي ومعلمى في الفن، وكان سببا في معرفة الجمهور بى حيث رشحني لمسلسل الرجل الاخر بعد ان شاهدني في المعهد وقال لي أنت ممثل هايل، وتواصل معي تليفونيا بعدها وكان مر عاما كاملا بعد هذه الواقعة وقدمني في أول بطوله في دور ابنه حازم مختار العزيزي".

واوضح احمد زاهر : وارى انني مهما قدمت له لن استطيع أن اوفي حقه علي، وان أقل ما اقدمه لروح الفنان الراحل نور الشريف هو أول عمل اقوم ببطولته في السينما.

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

احمد زاهر الفنان أحمد زاهر نور الشريف السينما حسين فهمي صلاح عبد الله

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