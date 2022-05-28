أحمد موسى: كل الدعوات لـ ليفربول بنهائي أوروبا عشان ابننا محمد صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، أن العالم كله يتابع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "نهائي دوري أبطال أوروبا الحدث الرئيسي في كافة وسائل الإعلام العالمية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "كل الدعوات لـ ليفربول كي يحقق لقب دوري أبطال اوروبا عشان ابننا العالمي محمد صلاح".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مباراة النهائي ليست سهلة وهناك عدد من اللاعبين في صفوف ريال مدريد أقوياء مثل كريم بنزيمة ومودريتش".



ولفت الإعلامي أحمد موسى: "لا يستطيع أحد أن يتوقع الفائز في مباراة اليوم، ونتفائل بمباراة اليوم كي يسجل محمد صلاح هدف في هذه المباراة".

