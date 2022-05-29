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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظ البحيرة يكشف تفاصيل احياء مسار العائلة المقدسة بالمحافظة

صدى البلد

قال اللواء هشام امنه محافظ البحيرة، ان افتتاح مستر العائلة المقدسة بوادي النطرون بمثل أهمية كبيرة لمحافظة البحيرة  ونعمل في هذا المسار بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز نقطه من النقاط الهامة للمسار بوادي النطرون .

واضاف ان هذا الافتتاح يعظم من السياحة الدينية والعافية  بوداي النطرون التي تأتي من كل دول العالم .
 

وأوضح أن هناك استثمارات ستتم على بعض المناطق الجانبية للمسار، بالاضاف الي عمل مخيمات  لراحة الزائرين وهناك استفادة تجارية وسياحيه .

 

وتابع أن منطقة وادي النطرون تقع على الطريق الصحراوي ويتم كفاءة الطريق لتمكين الوصول الي  الاديرة بالإضافة الي عمل محطة للقطار السريع بهذة المنطقة .
 

محافظة البحيرة مسار العائلة المقدسة وادي النطرون الطريق الصحراوي هشام امنة اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة

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