رابطة السيارات: موديلات 2021 تقضي على أزمة الأوفر برايس في مصر

قال أشرف أبو المجد رئيس رابطة السيارات، إن قطاع السيارات لا يحتاج إلي مساعدة مالية ومن حق المستثمرين به الحفاظ علي رؤوس أمواله، مطالبا بتوفير رؤية وقرارات لمساعدة العاملين في قطاع السيارات لعدم تفشي الأزمة.

وأضاف أشرف أبو المجد خلال لقائه في برنامج " رأى عام " المذاع علي قناة " تن "، أن الدولة المصرية هي الوحيدة التي لا تسمح بدخول السيارات الزيرو إلا موديل عام 2022 وإذا كان هناك سيارة موديل عام 2021 لا يمكن إدخالها وهذا قرار من التسعينيات.

وأوضح "أبو المجد"، أن سيارات 2021 تكون زيرو أيضا ولكن يتم تخفيض ثمنها في الخارج بنسبة 30% وهذا يساعد علي زيادة المعروض من السيارات في مصر ويعمل علي إلغاء ظاهرة الأوفر برايس ويعمل علي تخفيض سعر السيارات.



وتابع أن السيارات التي مر علي إنتاجها سنة إذا جاءت، ستسهل علي المواطنين شراء السيارات بالإضافة إلي أن هذا يساعد علي انخفاض أسعار السيارات، مؤكدا أن حالة هذه السيارات تكون جيدة جدا .