الفنان التشكيلي محمد عبلة: معرض "حكايات" استعراض لمسيرة أعمالي الفنية

انطلق، مساء أمس الأحد، معرض "حكايات"، بكل قاعات جاليري ضي بالزمالك، للفنان التشكيلي محمد عبلة، وسط حضور جماهيري كبير، حيث تمت دعوة عشرات النقاد والكتاب والفنانين التشكيليين، بالإضافة إلى عدد كبير من الضيوف العرب والأجانب.



وقال الفنان محمد عبلة -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المعرض يضم ما يزيد على ٢٠٠ عمل فني، من مراحل فنية مختلفة، تمتد على مدى عشرات السنين، وتشتمل على أساليب ومدارس مختلفة، لاستعراض جزء كبير من مسيرته الفنية.



وأضاف أن المعرض يحتوي على أعمال تجمع بين التصوير والرسم والنحت، ومعظم الأعمال لم تعرض من قبل.



وفي جاليري ضي بالزمالك الجديد، امتلأت جدرانه في أربعة طوابق و٢٠ غرفة بأعمال محمد عبلة، بخلاف حديقة القصر المخصصة لعرض الأعمال النحتية، كأكبر معرض للأتيليه، عقب فوز محمد عبلة بأكبر وسام ألماني في الفنون والثقافة، وتضمن المعرض أعمال تشكيلية تُعرض لأول مرة منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، وقتما كان محمد عبلة طالبا في كلية الفنون الجميلة حتى تخرجه، وأخرى من مختلف المراحل التي مر بها، مثل أعماله عن زحمة القاهرة، والزمن الجميل للأسرة المصرية، وأيام الأبيض والأسود، بخلاف أعمال معرض طريق الحرير، وعن القاهرة والنيل ليلًا، وقرية تونس بالفيوم، إضافة إلى بعض أعماله الجرافيكية والأعمال النحتية والتصوير.



يستمر المعرض لمدة شهرين، وتُقام على هامش المعرض ورش فنية، بإشراف محمد عبلة، وندوات تناقش إبداعاته ومدرسته المتميزة فنيًا.