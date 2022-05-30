الاتصالات : مبادرة أشبال مصر الرقمية تمنح خريجي المنحة شهادات عالمية.. فيديو

قالت دكتور هدى بركة، مستشار وزارة المهارات التكنولوجيا، إن الرئيس السيسى وجه وزير الاتصالات أن الحد الادنى من الاشتراك فى مبادرة "أشبال مصر الرقمية" 3000 طالب.

وأضافت “بركة”، خلال حوارها على فضائية صدى البلد، ببرنامج صباح البلد، أن هناك إقبال كبير جداً للتسجيل على موقع الوزارة، لافتة إلى أننا نسعى للوصول إلى جميع المحافظات.

وأشارت مستشار وزارة المهارات التكنولوجيا، إلى أن هناك مشاركة بين وزارة الاتصالات والشركات العالمية لتدريب الطلاب فى مبادرة شباب مصر الرقمية، موضحة أننا قمنا بالتوقيع مع 10 شركات عالمية .

وتابعت مستشار وزارة المهارات التكنولوجيا، أن هذه الشركات تساهم في المبادرة بكل امكانياتها سواء لأماكن للتدريب، أو تدريب مدربين جدد،إلى جانب تعاونا مع الشركات المحلية.

وأكدت مستشار وزارة المهارات التكنولوجيا، أن هذه المبادرة مكملة من الدولة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل كامل، مشيرة إلى أن كل عام سيكون لدينا شهادات من هذه الشركات العالمية، وبالتالى الطالب المتفوق فى المبادرة سيكون له منحة للالتحاق في الجامعات، بالإضافة إلى مبادرة بأخرى توجيه أخر من الرئيس "بناة مصر الرقمية".