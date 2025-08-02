حكم بالإعدام على متهم بقــ.ـتل مسنة لسرقتها في مدينة بدر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بالإعدام شنقًا على متهم ارتكب جريمة قـ.ــتل عمد لسيدة مسنة وسرقتها في مدينة بدر.

وترأس الجلسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بعضوية المستشارين ياسر يوسف محمد، وسامح عبدالغني العنتبلي، وشريف سامي السعيد، وأمانة السر وائل فراج ومحمود الرشيدي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الجريمة وقعت في 19 فبراير 2024، حيث أقدم المتهم على قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مستغلاً معرفته السابقة بوضعها المالي واعتيادها مساعدته ماديًا، بهدف الاستيلاء على مدخراتها.