واعظة: على الزوجة التمتع بالذكاء والتخلي عن العاطفة في تربية الأولاد

قالت الدكتورة وفاء عبد السلام الواعظة بوزاره الأوقاف؛ إن من أكثر المشاكل التي تؤدي إلى الطلاق هي إلقاء الأعباء على الزوجة؛ مضيفة أن الجميع يتفق على أن تربية الأم لأولادها هي الأساس أكثر من الأب لكن بعد تحقيق شرط الولاية من جانب الأب .

وأضافت وفاء عبد السلام خلال لقائها في برنامج ست الستات مع الإعلامية دينا رامز على قناة صدى البلد؛ أن هناك بعض الأمهات تتحدث عن أن ابنها قبل الزواج أنه كان قادرا على تحمل المسئولية، ثم بعد الزواج ألقى بالأعباء على زوجته؛ وأحيانا العكس؛ وهذا خطأ تقع فيه الزوجات، وهو عدم تكليف الزوج بالمهام الواجب عليه أدائها وهذا يرجع للذكاء الإجتماعي لدى الزوجة.

وأوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف؛ أنه يجب على الزوجات التخلي عن العاطفة التي تؤدي لحمل العبء بدلا من الزوج وتكون العلاقة منذ البداية تتسم بالمشاركة لكلا الطرفين؛ مضيفة أن قيمة التعاون والمشاركة تجعل الطرفين مترابطين بشكل كبير.