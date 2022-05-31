حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء 31 مايو، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وقال خبراء الأرصاد- في بيان، للهيئة، اليوم: إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.. وعلى شمال الصعيد في فترات متقطعة.



وأضافوا أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 37 21

الإسكندرية 29 19

وادي النطرون 36 20

طنطا 37 21

شبين الكوم 36 21

دمنهور 33 22

بلطيم 29 19

مطروح 28 18

السلوم 27 17

سيوة 35 20

بورسعيد 30 20

دمياط 29 20

الزقازيق 37 21

المنصورة 35 20

الإسماعيلية 37 21

السويس 36 20

العريش 30 20

رفح 28 19

رأس سدر 36 21

نخل 34 13

نويبع 37 23

طابا 36 22

كاترين 31 13

الطور 35 23

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 38 25

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 23

أسيوط 39 24

سوهاج 40 24

قنا 41 25

الأقصر 42 25

أسوان 43 26

إدفو 42 26

أبوسمبل 42 26

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 36 23

أبو رماد 35 23

حلايب 32 22

رأس حدربة 32 22

نواكشوط 35 25