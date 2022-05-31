شملت توسيع الهدنة في اليمن.. بلينكن يكشف تفاصيل مباحثاته مع نظيره السعودي

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الاتصال الهاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر: "تحدثت مع وزير الخارجية السعودي اليوم حول الجهود المبذولة لتعزيز وتوسيع الهدنة في اليمن، وأهمية الدعم الدولي لأوكرانيا، وفرص مزيد من التعاون في القضايا الإقليمية".

فيما قالت وزارة الخارجية السعودية إن الاتصال تناول أوجه العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات "بما يحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين".

وأضافت الخارجية السعودية أن الجانبين ناقشا أيضاً "أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

والأسبوع الماضي، أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة القوي للهدنة التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة في اليمن، والتطورات الأخيرة.

وشدد خلال لقاء مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان آل سعود، أكد بلينكن التزام بلاده الدائم بتعزيز دفاعات السعودية.