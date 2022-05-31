حضارة مفقودة.. الكشف عن مستوطنات غير معروفة في الأمازون

توصلت دراسة جديدة إلى وجود مستوطنات غير معروفة، أقامتها حضارة «مفقودة» ما قبل الإسبان بمنطقة الأمازون، باستخدام الملايين من أجهزة الليزر على متن طائرة هليكوبتر، وذلك حسبما نشر موقع «لايف ساينس» العلمي المتخصص.



وحسب الموقع، وقع الكشف عن الأطلال المترامية الأطراف للمستوطنات الأمازونية التي كانت في يوم من الأيام موطنا لمجتمع زراعي للسكان الأصليين، مع ميل إلى علم الكونيات في الغابة البوليفية، مخبأة تحت غطاء نباتي يبدو أنه لا يمكن اختراقه.

وتعد المواقع الستة والعشرون، التي لم يكن نصفها تقريبا معروفا من قبل لعلماء الآثار، مثالا آخر على منطقة الأمازون موطنا لمستوطنات كبيرة وطويلة ومجتمعات قديمة معقدة قبل الغزو الإسباني الذي قضى على الأمريكتين.

وقد أدى هذا الاكتشاف إلى حل نقاش علمي طويل الأمد حول ما إذا كانت المنطقة قادرة على استيعاب عدد كبير من السكان. فيما تشير النتائج إلى أن شعب كازرابي الغامض (الذي عاش بمنطقة Llanos de Mojos بحوض الأمازون بين 500 و1400 ميلادي) كان أكبر عددا بكثير مما كان يُعتقد سابقا، وأنهم طوروا حضارة واسعة النطاق تكيفت بدقة مع البيئة الفريدة، وفقا للدراسة، المنشورة على الإنترنت، يوم الأربعاء الماضي بمجلة «نيتشر» العلمية.

وقد استخدم العلماء في الدراسة تقنية ليدار (LIDAR) المحمولة جوا، حيث ترتد آلاف نبضات الليزر بالأشعة تحت الحمراء كل ثانية عن التضاريس للكشف عن الهياكل الأثرية تحت الغطاء النباتي الكثيف. واكتشفوا عدة مستوطنات غير معروفة داخل شبكة من الطرق والجسور والخزانات والقنوات، التي كانت تحيط بمستعمرتين كبيرتين جدا من كازرابي، تسمى الآن كوتوكا ولانديفار.



وفي توضيح أكثر لهذا الأمر، قال عالم الآثار في المعهد الأثري الألماني في بون المؤلف الرئيسي للدراسة هيكو برومرز «في غضون ساعة واحدة من المشي يمكنك الوصول إلى مستوطنة أخرى. هذه علامة على أن هذه المنطقة كانت مكتظة بالسكان في عصور ما قبل الإسبان».

ودرس برومرز وزملاؤه آثار كازرابي في المنطقة، التي أصبحت الآن جزءا من بوليفيا، لأكثر من 20 عاما.

وأوضح برومرز أن الإسبان في القرن السادس عشر لم يجدوا سوى مجتمعات معزولة تعيش هناك، وكان العلماء يفترضون أن سكان المنطقة ما قبل الإسبان كانوا متماثلين.

ولفت إلى أنه عُثر على أعمال الحفر في الستينيات، لكن العديد من العلماء شككوا في ما إذا كانت آثارا أو سمات طبيعية، غير أن الاكتشافات الأخيرة دحضت أخيرا فكرة أن المنطقة كانت قليلة السكان، وأظهرت أن شعب كازرابي أسس بدلا من ذلك «عمرانا استوائيا منخفض الكثافة» عبر منطقة شاسعة، بحسب برومرز.

ورجح "برومرز"، أن مستوطنات كازرابي الأصغر يمكن أن تكون موطنا لآلاف الأشخاص.

جدير بالذكر، ارتبطت المستوطنات بالطرق والجسور ووقع بناؤها بدوائر متحدة المركز تقريبا حول موقعي كازرابي الرئيسيين في كوتوكا ولانديفار، وكلاهما كان معروفا من قبل، ولكن لم يتم الكشف عن مداهما الحقيقي إلا الآن بواسطة ليدار.

يشار إلى أن المعتقدات الدينية لشعب كازرابي غير معروفة، لكن الدراسة كشفت أن المنصات والأهرامات كانت موجهة نحو الشمال والشمال الغربي - نفس اتجاه مدافن كازرابي التي عثر عليها.

ومن السمات غير العادية للمستوطنات أن شعب الكازرابي شيدها ضمن بنية تحتية ضخمة من القنوات والخزانات لإدارة المياه.



ويوضح برومرز أن هذا النظام ربما استخدم للسيطرة على الفيضانات الموسمية بالمنطقة، للسماح بزراعة الذرة والمحاصيل الأخرى في المناطق المرتفعة، ومن المحتمل أن بعض الخزانات كانت تستخدم لتربية الأسماك، والتي قد تكون مصدرا مهما للبروتين لشعب كازرابي.



ويعتقد برومرز أن ندرة المياه ربما لعبت دورا في زوال حضارة كازرابي بنحو 1400 سنة ميلادية، أي قبل أكثر من 100 عام من وصول الإسبان. أو ان اعتماد نظام إدارة المياه بشكل كبير على الفيضانات أو مصادر المياه الأخرى أدى لانهيار هذه الحضارة التي اعتمدت عليها خلال فترة الجفاف الطويلة.