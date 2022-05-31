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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور عن إلقاء عمرو السوليه الميدالية الفضية : لا أصدق

صدى البلد

أعرب خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن اندهاشه من تصرف عمرو السولية نجم الأهلي عقب إلقائه الميدالية الفضية الخاصة به علي الأرض عقب التتويج بالمركز الثاني 

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”:" حتي الأن غير مصدق ما فعله عمرو السولية اللاعب الكبير الدولي صاحب الخبرات"
 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه بعد الفوز على الأهلي بهدفين دون رد،  في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مركب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ورصدت عدسة موقع “ صدى البلد ” بالفيديو و الصور لحظة استلام لاعبى الوداد كاس دورى أبطال أفريقيا وسط فرحة جنونية من الفريق و الجمهور  احتفالا بالفوز باللقب ، وخيم الحزن على موسيمانى و لاعبى النادى الاهلى عقب خسارة البطولة .

 

وجاء الهدف الأول  فى الدقيقة 15 من زمن المباراة ، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق زهير المترجي لتسكن مرمى محمد الشناوي .

وأضاف  زهير المترجي الهدف الثاني فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ، من هجمة مرتدة سريعة لفريق الوداد انطلق رضا الجعادي بالكرة على الجانب الأيمن ثم أرسل تمريرة عرضية سددها مباشرة زهير المترجي من أمام محمد هاني وتصدى لها الشناوي ولكن تابعها زهير المترجي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

النادي الأهلي موسيمانى الأهلى الزمالك دوري ابطال افريقيا خالد الغندور محمد الشناوي

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