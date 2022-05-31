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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ المنيا : نستهدف توريد 450 ألف طن من القمح..فيديو

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، مؤكدا أن المحافظة تعد ثاني محافظة بعد الشرقية، في توريد القمح.

وأضاف أسامة القاضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه تم توريد 420 ألف طن من القمح، وخلال الفترة القادمة سنصل إلى المستهدف وسنورد 450 ألف طن.

وتابع محافظ المنيا، أن هناك  توحيد الجهود والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمزارعين والفلاحين، وذلك لاستلام أكبر كمية من المحصول خلال الموسم الحالي والذي يعد استثنائيا، نظرا للظروف الدولية التي يمر بها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار أسامة القاضي إلى أنه سيتم تجهيز 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

 

محافظ المنيا الشرقية اللواء اسامة القاضي المزارعين الفلاحين

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